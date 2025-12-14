Il paradosso di Bruxelles: la Bulgaria entra nell'Eurozona con il Paese senza governo

Il 1° gennaio, la Bulgaria aderirà ufficialmente all'Eurozona.

Questa conferma è arrivata direttamente da un portavoce della Commissione Europea, spazzando via ogni dubbio su possibili rinvii di natura politica o tecnica. È una sentenza inappellabile, che ignora sia la profonda crisi di governo in corso a Sofia, sia la mancata approvazione della legge di bilancio per l’anno a venire.

Vista attraverso la lente dell'economia razionale e della stabilità finanziaria, la situazione si presenta come un paradosso evidente. Essa si allinea, ciononostante, perfettamente alle logiche del cosiddetto pilota automatico
- che dirige le espansioni monetarie europee.



Quando si è posta la domanda se la grave instabilità politica Eurozona in un Paese candidato potesse frenare l'intero processo di adozione euro Bulgaria, la risposta da Bruxelles è risultata fredda e strettamente tecnica. I requisiti formali sono stati soddisfatti, hanno spiegato, quindi l'ingresso avverrà come previsto dai trattati internazionali già siglati.

Mentre l'Europa burocratica celebra il prossimo allargamento monetario, la realtà interna della nazione balcanica narra una storia di profonda incertezza, una condizione che dovrebbe mettere in guardia gli investitori e le imprese che valutano il rischio economico Bulgaria. Questi fattori farebbero riflettere qualsiasi economista attento alla stabilità sociale:
- Il Paese si prepara ad abbracciare la moneta unica senza un esecutivo pienamente operativo e nel pieno delle sue funzioni;
- Per il secondo anno consecutivo, e per la quarta volta in pochi anni (includendo il 2022, il 2023 e il 2025), la Bulgaria inizierà l’anno solare senza una legge di bilancio preventivo approvata;
- Il partito Vazrazhdane
- (Rinascita) ha tentato, tardivamente, di invocare l’articolo 5 dell’Atto di adesione per richiedere un rinvio di un anno, ma l’iniziativa appare ormai velleitaria di fronte agli impegni già assunti a livello comunitario.


L’allargamento rappresenta in primo luogo il trionfo della tecnica sulla politica. È illuminante comprendere come l’attuale classe dirigente tecnica interpreti questa potenziale criticità che riguarda l'instabilità politica Eurozona. L'ex viceministro delle finanze, Ljubomir Datsov, ora influente membro del Consiglio Fiscale bulgaro, ha commentato con disarmante franchezza la situazione. Non vedeva alcun problema tecnico. Era in una fase tale che non capiva cosa potesse succedere.

Certamente, il processo logistico di cambiare le banconote è tecnicamente agevole e rapido. Nondimeno, l’operazione rischia, dicono gli osservatori più attenti, di facilitare l’importazione di inflazione e di innescare un devastante Ciclo di Frenkel. Questo fenomeno, noto agli economisti monetari, si verifica quando l'adozione di una moneta forte porta rapidamente all'allineamento dei prezzi e dei salari, spesso a discapito della competitività e della stabilità. È un fattore che le aziende che operano nell'area devono considerare attentamente nel calcolo del loro rischio economico Bulgaria.


La velocità con cui l'adozione euro Bulgaria sta procedendo, malgrado le debolezze interne, dimostra la rigidità degli accordi europei.


