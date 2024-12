Unicredit sfida Banco Bpm: cosa dice il documento consegnato alla Consob





Unicredit ha ufficialmente lanciato la sua offerta per acquisire Banco Bpm, depositando il documento presso la Consob. Questo segna l'inizio formale di una potenziale acquisizione che potrebbe cambiare il panorama bancario italiano ed europeo. Allo stesso tempo, Banco Bpm si prepara a difendersi, valutando diverse opzioni strategiche.

Le possibili contromosse di Banco Bpm sono principalmente due: una fusione con Mps o una strategia indipendente. Quest'ultima implicherebbe un aumento dei ritorni per gli azionisti, anche grazie all'acquisizione di Anima.

"L'obiettivo è convincere gli azionisti a non cedere le loro azioni a Unicredit", come riportato da Bloomberg.

Le discussioni interne a Banco Bpm sono ancora in fase iniziale. Una fusione con Mps richiederebbe il sostegno del management e dei principali azionisti di Monte dei Paschi di Siena, e si mira a un accordo entro la fine di gennaio. Questo permetterebbe di sottoporre la proposta ai soci di Banco Bpm prima dell'assemblea del 10 aprile, quando Unicredit dovrà approvare l'aumento di capitale necessario per lo scambio di azioni.

Oltre al documento depositato presso la Consob, Unicredit ha avviato le procedure per ottenere le autorizzazioni necessarie da parte della Presidenza del Consiglio (per il *golden power*), della BCE, di Banca d'Italia e di Ivass, tenendo conto anche della quota di controllo in Anima.

