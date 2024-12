Transizione 5.0: cosa cambia per le imprese?





Il piano Transizione 5.0 sta per subire importanti modifiche. Il governo ha presentato emendamenti al Disegno di Legge di Bilancio che potrebbero semplificare gli adempimenti e aumentare i benefici per le aziende che investono in tecnologie sostenibili.

Una delle novità principali riguarda il calcolo dei consumi energetici. Le nuove regole semplificheranno questo processo per le imprese. Un'altra buona notizia è la possibilità di cumulare gli incentivi di Transizione 5.0 con altre agevolazioni, come quelle per la ZES Unica Sud o i finanziamenti europei, a condizione che non riguardino le stesse spese.

Le aliquote per gli investimenti in pannelli fotovoltaici saranno potenziate.

Le aziende potranno ottenere maggiori benefici per l'installazione di pannelli ad alta efficienza. Inoltre, sono previsti aumenti delle aliquote per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, a seconda del risparmio energetico ottenuto. Per esempio, se un'azienda riesce a ridurre i consumi energetici della sua struttura produttiva tra il 3% e il 6%, l'aliquota passerà dal 15% al 35%. Se il risparmio supera il 10%, l'aliquota può salire fino al 45%. Questi aumenti sono retroattivi, ma dipendono dalla disponibilità di fondi del PNRR. Invece di tre, ora ci saranno solo due scaglioni per l'agevolazione, semplificando la procedura. L'automatismo nel calcolo della riduzione dei consumi energetici sarà esteso anche ai progetti realizzati tramite ESCO, aziende specializzate in servizi energetici. Nonostante queste novità, non è stata approvata la proroga per la realizzazione degli investimenti.

La scadenza rimane quindi il 31 dicembre 2025. Per sapere se queste misure saranno definitive, bisognerà attendere l'approvazione del testo emendato da parte del Parlamento. L'iter finale dovrebbe concludersi entro fine anno.