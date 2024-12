Reda Falih: l'innovatore che sta cambiando il trading





Reda Falih, amministratore delegato di Aries, non è solo un leader. È un esperto trader e investitore di valore che conosce bene le esigenze della comunità di trading. La sua carriera, ricca di successi nella creazione di imprese fintech, gli conferisce una competenza e una visione uniche.

Un esempio significativo è la trasformazione di Aided Trade in una piattaforma SaaS dinamica, basata sui dati, con oltre 48.000 utenti attivi. Questa realizzazione dimostra la sua capacità di anticipare e soddisfare le necessità in continua evoluzione dei trader moderni.

La leadership di Reda è la forza trainante che infonde ai prodotti di Aries uno scopo e un'innovazione, posizionando l'azienda all'avanguardia nel settore della fintech.

L'AI (Intelligenza Artificiale) è la risposta per migliorare le azioni umane. Sia che si tratti di investimenti o di altri sviluppi, l'AI rappresenta la nuova frontiera. È come avere un hedge fund nel proprio smartphone, capace di gestire con facilità operazioni settimanali in vari mercati: azioni, obbligazioni, mercati emergenti come le criptovalute, ETF specifici, forex, petrolio, oro, VIX e altro ancora.

La visione di Reda Falih sta quindi rendendo accessibile una nuova forma di trading, più efficiente e basata sull'AI, per tutti gli utenti, in pratica mettere "un hedge fund nel proprio smartphone".