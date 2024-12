Ministri, aumenti di stipendio e tasse: cosa sta succedendo?





Un emendamento alla Legge di Bilancio ha portato a un significativo aumento di stipendio per 17 tra ministri e sottosegretari che non sono membri del Parlamento. A partire dal 2025, questi membri del governo vedranno un incremento di 7.193,11 euro al mese. Questo aumento si compone di 3.503,11 euro di diaria, la stessa che spetta a deputati e senatori, e 3.690 euro di rimborsi per "l’esercizio del mandato". A questi si aggiungono 1.200 euro per spese telefoniche e viaggi.

Questi incrementi si sommano allo stipendio base lordo di 10.435 euro. Tra i beneficiari di questi aumenti figurano Andrea Abodi, Carlo Nordio, Giuseppe Valditara, Alessandro Giuli, Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Alessandra Locatelli e Orazio Schillaci.

Nel frattempo, il governo ha introdotto nuovi aumenti delle tasse. La tassa d'imbarco per i voli aerei è aumentata e sono state implementate nuove tasse per i giochi online. Il concordato preventivo biennale, uno strumento per la regolarizzazione fiscale, non ha riscosso il successo sperato, portando a un risultato definito come un *"flop"*.

Cosa significa l'aumento degli stipendi?

L'emendamento prevede l’allineamento del trattamento economico per i membri del governo senza seggio parlamentare. Questo significa che non solo l’indennità, ma l'intero stipendio viene adeguato a quello dei parlamentari. Ai 7.193,11 euro si aggiungono ulteriori 1.200 euro per spese telefoniche e rimborsi di viaggio. L'emendamento introduce anche un divieto per parlamentari e presidenti di Regione di svolgere incarichi retribuiti al di fuori dell'Unione Europea.

Il concordato preventivo è stato un "flop"

Nonostante la proroga, le adesioni al concordato preventivo biennale per le imposte 2024-2025 sono state circa 750.

L'incremento di gettito è stimato in 5,33 milioni per il 2025 e 8 milioni per il 2026. Secondo Borgomeo di Assaeroporti, la situazione è complessa, poiché negli scali ci sono 6 diversi livelli di addizionale comunale.