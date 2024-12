Cresce l'attesa per Ethereum: la cryptovaluta andrà verso nuovi record nel 2025?





Il valore di Ethereum (ETH) potrebbe superare il suo massimo storico entro il primo trimestre del 2025. Questa previsione arriva dagli analisti di mercato, nonostante Bitcoin (BTC) abbia recentemente superato i 100.000 dollari.

Ethereum, a differenza di Bitcoin, non è riuscito a mantenere il valore sopra la soglia psicologica dei 4.000 dollari. Secondo un rapporto di Bybit e Block Scholes, però, il mercato delle criptovalute ha mostrato una riduzione della leva finanziaria.

Questo significa che molti investitori hanno ridotto l'utilizzo di denaro preso in prestito per investire. Questa situazione potrebbe spingere Ethereum verso nuovi massimi.

Gli analisti di Bybit, in particolare, si aspettano che ETH raggiunga un nuovo picco nel primo trimestre del prossimo anno. "ETH mostra una forte attività nei mercati dei derivati, con crescenti aspettative di recupero del prezzo", hanno dichiarato.

Nel 2024, Bitcoin si è dimostrato l'investimento più redditizio. Negli ultimi sei mesi, BTC è aumentato di oltre il 54%, mentre Ethereum solo del 12%.

Ethereum potrebbe recuperare terreno nei confronti di Bitcoin. Alcuni analisti prevedono un prezzo di 8.800 dollari per ETH.

Secondo Santiment, a dicembre sono stati creati in media oltre 130.000 indirizzi Ethereum al giorno, un numero record degli ultimi otto mesi.

Non tutti gli analisti, però, sono così ottimisti. VanEck, ad esempio, prevede un massimo di 6.000 dollari per Ethereum nel 2025, e 180.000 dollari per Bitcoin.

Quindi, il futuro di Ethereum sembra promettente, anche se permangono alcune incertezze.