Broadcom: il balzo da 1000 miliardi di dollari (vale oltre un trillione)





Broadcom, azienda produttrice di chip, ha raggiunto una valutazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari. Questo traguardo è stato possibile grazie a un forte aumento delle azioni, pari al 21%, dopo le dichiarazioni del CEO Hock Tan. Il CEO ha previsto che l’AI potrebbe generare tra i 60 e i 90 miliardi di dollari di ricavi entro il 2027. Questa cifra è quattro volte superiore al valore attuale del mercato.

Secondo le stime di Broadcom, il mercato dell’AI è in forte crescita.

L’azienda ha anche comunicato una previsione di ricavi per il primo trimestre superiore alle attese. Molti analisti, tuttavia, hanno espresso difficoltà nel prevedere l'effettiva crescita del mercato e la quota di mercato che Broadcom riuscirà a conquistare. Come ha sottolineato TD Cowen, la previsione è "difficile da provare o smentire, ma è enorme".

La spinta delle grandi aziende tecnologiche a cercare alternative ai processori per AI di Nvidia, che sono costosi e difficili da reperire, ha favorito Broadcom. L'azienda produce chip personalizzati per importanti aziende di cloud computing. Gli investitori stanno puntando su chi beneficia della costruzione di grandi data center, come Microsoft e Meta, mentre ci sono preoccupazioni sui reali guadagni degli investimenti in AI per il resto del settore tecnologico.

Anche il produttore di chip a contratto TSMC è cresciuto del 4%.

Le azioni di Broadcom sono aumentate di oltre il 60% quest'anno, mentre le azioni di Nvidia sono più che raddoppiate. Questi aumenti superano quelli delle principali aziende di cloud computing, con Microsoft in crescita dell'11% e Alphabet, considerato il principale cliente di chip personalizzati di Broadcom, in crescita del 40%.