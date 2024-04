Airbnb e Coldiretti promuovono l'enoturismo 'Made in Italy'

L’enoturismo in ascesa

Nel 2023, i pernottamenti nei vigneti sono aumentati del 400% rispetto all'anno precedente, con oltre 880.000 visitatori e un guadagno complessivo di oltre 200 milioni di euro. I vigneti italiani offrono un’esperienza unica, con una durata media del soggiorno di quasi 4 notti.

Una partnership strategica

Airbnb e Coldiretti collaborano per promuovere e rafforzare la tradizione vinicola italiana. Tre distretti vinicoli sono stati individuati come punti focali: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene in Veneto, i Castelli Romani nel Lazio e il Parco del Pollino in Calabria.

Una campagna multicanale

La partnership comprende un sito web dedicato per ogni distretto, webinar per gli host locali, e campagne di sensibilizzazione via e-mail e sui media. Gli host sono fondamentali nell'introdurre gli ospiti alla cultura locale, fornendo informazioni su luoghi culturali, boutique e aree meno conosciute.

“La partnership di Airbnb con Coldiretti è orientata a promuovere un turismo sostenibile che rispetti le comunità locali e l'ambiente. La nostra collaborazione mira a rafforzare l'economia dei micro e piccoli agricoltori in Italia attraverso questi percorsi dedicati. Crediamo fermamente che questo sostegno non solo promuova un modo di viaggiare più sostenibile, ma contribuisca anche alla vitalità del settore turistico'. Valentina Reino, Head of Public Policy & Campaign di Airbnb Italia.