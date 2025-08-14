Un traguardo storico per Piazza Affari: il FTSE MIB aggiorna i massimi dal 2007

La Borsa Italiana ha celebrato una giornata di notevole slancio, con l'indice principale, il FTSE MIB, che ha raggiunto livelli non visti dal lontano 2007. Una performance davvero significativa, un segnale evidente di rinnovata fiducia nel mercato azionario italiano. La seduta si è chiusa con un robusto incremento dell'1,05%, portando l'indice a quota 42.628 punti. Questi dati attestano un momento particolarmente positivo per gli investimenti Italia.
Un ruolo da protagonista in questa ascesa è stato giocato senza dubbio da Ferrari. Il celebre marchio del Cavallino Rampante ha registrato un impressionante balzo del 3,78%, trainando l'intero listino e confermando la sua forza sul mercato.