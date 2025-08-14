La sorprendente mossa del segretario USA scuote i mercati: yen in ascesa e borse asiatiche sotto pressione



Secondo il segretario, la BOJ si starebbe attardando nell'affrontare efficacemente il problema inflazionistico. Questa presa di posizione ha spinto la valuta giapponese a guadagnare fino allo 0,7% contro il dollaro. Contemporaneamente, il segretario Bessent ha anche esercitato pressione sulla Federal Reserve perché allenti la sua politica monetaria. Un indice che misura la forza del dollaro ha mostrato un calo per il terzo giorno consecutivo. Questa spinta si riflette anche sulle altre valute asiatiche, come la rupia indonesiana e il ringgit malese, che hanno mostrato un rafforzamento. Il rafforzamento dello yen ha avuto un effetto diretto sulla Borsa di Tokyo, con il Nikkei-225 Stock Average in calo dell'1,4%, trascinando verso il basso l'intero indice azionario regionale. Le azioni del settore tecnologico hanno registrato un ribasso. Ciononostante, gli indici cinesi hanno mostrato un avanzamento, un segnale interessante nel contesto attuale.



Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico e l'oro ha segnato un leggero rialzo. Anche i future sugli indici azionari degli Stati Uniti hanno registrato un lieve calo dello 0,1%. Quando Bessent parla, i mercati ascoltano. La sua recente dichiarazione è vista come un chiaro intento di promuovere uno yen più forte e, di fondo, una spinta a indebolire il dollaro. Queste osservazioni sul operato della Banca del Giappone rappresentano un raro caso di ammonimento esplicito sulle decisioni di politica monetaria di una banca centrale straniera. In un'intervista, ha anche reiterato la sua richiesta più esplicita alla Fed di avviare un ciclo di tagli dei tassi. Il segretario ha suggerito che il tasso di riferimento della Federal Reserve dovrebbe essere di almeno 1,5 punti percentuali più basso rispetto al livello attuale. Ha poi espresso la sua convinzione che i funzionari della Fed avrebbero potuto abbassare i tassi se fossero stati a conoscenza dei dati rivisti sul mercato del lavoro, pubblicati pochi giorni dopo l'ultima riunione.



Secondo lui, "Potremmo entrare in una serie di tagli dei tassi qui, iniziando con un taglio di 50 punti base a settembre." Il Federal Open Market Committee, guidato dal presidente Jerome Powell, ha mantenuto il suo benchmark in un intervallo target del 4,25%-4,5% nell'ultimo mese. Un rapporto sui prezzi alla produzione, previsto per giovedì, offrirà ulteriori dettagli su categorie che influenzano direttamente la misura preferita dalla Fed per l'inflazione, che sarà pubblicata a fine mese. Per quanto riguarda il Giappone, Bessent ha ribadito che la BOJ dovrà aumentare i tassi poiché il paese ha bisogno di "mettere sotto controllo il problema dell'inflazione". In un recente sondaggio tra gli economisti che seguono la Banca del Giappone, circa il 42% degli intervistati si aspetta un rialzo dei tassi a ottobre, mentre un terzo prevede una mossa a gennaio. La BOJ dovrebbe mantenere la sua posizione attuale nella prossima riunione di politica monetaria, prevista per il 19 settembre.



Nel frattempo, l'ex presidente Donald Trump, anch'egli critico nei confronti della Federal Reserve per non aver allentato i tassi, ha dichiarato che potrebbe nominare il prossimo presidente della banca centrale "un po' in anticipo". Ha aggiunto di essere sceso a tre o quattro potenziali candidati per la successione di Powell.

In Asia, le azioni tecnologiche hanno subito un calo, con l'indice MSCI Technology che ha perso l'1,3%. Società come Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e SK Hynix Inc. hanno guidato il ribasso dei titoli dei chip. Tencent Holdings, comunque, ha guadagnato dopo che i suoi risultati hanno superato le stime. Le tensioni geopolitiche rimangono vive. Il presidente degli Stati Uniti ha avvertito che imporrà "conseguenze molto severe" se Vladimir Putin non accetterà un accordo di cessate il fuoco entro la fine della settimana, a seguito di un colloquio con i leader europei prima del suo incontro con il presidente russo.



Nel panorama aziendale, Tencent ha visto le sue azioni salire dopo che il colosso cinese di internet ha superato le stime in tutti i segmenti di rendicontazione, con le vendite che sono cresciute al ritmo più rapido in quattro anni. Apple sta pianificando un ambizioso ritorno nel settore dell'AI, con una serie di nuovi dispositivi. Questi includono robot, una versione più realistica di Siri, un altoparlante intelligente con display e telecamere di sicurezza domestica.

Cisco Systems, il più grande produttore di macchine che gestiscono le reti informatiche e internet, ha fornito una previsione cauta per l'attuale anno fiscale, nonostante le vendite derivanti da progetti di AI inizino a mostrare un incremento. Oracle sta effettuando tagli di posti di lavoro nella sua unità cloud, un segnale delle misure adottate dall'azienda per controllare i costi in un periodo di forti investimenti in infrastrutture AI.



Le azioni di CoreWeave sono crollate dopo che il fornitore di cloud computing ha riportato una perdita trimestrale maggiore e ha fornito previsioni sugli utili deludenti. La società cinese di AI DeepSeek ha ritardato il rilascio del suo nuovo modello dopo non essere riuscita ad addestrarlo utilizzando i chip di Huawei, secondo quanto riportato dal Financial Times.