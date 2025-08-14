La produzione industriale dell'Eurozona frena: a giugno -1,3% su mese e +0,2% su anno



Questo arretramento segna un brusco cambio di passo rispetto a maggio 2025, quando il settore aveva mostrato segni di vitalità con una crescita dell'1,1% nell'Eurozona e dello 0,8% nell'UE. Il dato mensile suggerisce una flessione che merita attenzione. Nonostante il dato mensile negativo, il confronto annuale offre uno spiraglio differente. La produzione industriale nell'Eurozona ha infatti segnato un leggero aumento dello 0,2% a giugno 2025 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'incremento è stato più marcato nell'Unione Europea, con un +0,5%. Questa dicotomia tra la dinamica mensile e quella annuale evidenzia un contesto economico frammentato, in cui la ripresa appare ancora fragile. Analizzando i singoli settori industriali, emergono tendenze diverse che delineano la complessità del panorama produttivo europeo nel mese di giugno 2025. Per l'Eurozona, su base mensile: la produzione di beni intermedi ha registrato un lieve calo dello 0,2%; l'energia, invece, ha mostrato una crescita robusta del 2,9%; i beni strumentali hanno subito una contrazione più significativa, pari al 2,2%; i beni di consumo durevoli sono diminuiti dello 0,6%; i beni di consumo non durevoli hanno mostrato la flessione più consistente, con un -4,7%.



Nel contesto dell'intera UE, la situazione per i diversi raggruppamenti industriali è stata simile: i beni intermedi hanno ceduto lo 0,2%; l'energia ha guadagnato il 2,7%; i beni strumentali sono scesi dell'1,7%; i beni di consumo durevoli hanno perso lo 0,4%; i beni di consumo non durevoli sono calati del 3,7%. Alcuni Paesi hanno risentito maggiormente di questa battuta d'arresto mensile. Tra le nazioni che hanno registrato i cali più significativi spiccano: l'Irlanda, con un arretramento marcato dell'11,3%; il Portogallo, che ha segnato un -3,6%;la Lituania, con una diminuzione del 2,8%. Al contrario, altre economie hanno dimostrato una notevole resilienza o addirittura una forte crescita produttiva. Tra gli aumenti mensili più elevati si osservano: il Belgio, con un balzo del +5,1%; la Francia e la Svezia, entrambe con un incremento del +3,8%; la Grecia, che ha registrato un solido +3,3%.



L'Italia ha fatto registrare un +0,2% e la Germania un -2,3%.

Esaminando la performance annuale dei settori industriali, il quadro generale mostra alcune aree di forza ma anche persistenti debolezze, particolarmente evidenti nella produzione di beni strumentali e durevoli. Nell'Eurozona, il confronto con giugno 2024 rivela che i beni intermedi hanno segnato una diminuzione dell'1,8%; l'energia ha continuato la sua traiettoria positiva, crescendo del 4,6%; i beni strumentali sono scesi del 2,1%; i beni di consumo durevoli hanno visto un calo del 4,0%; i beni di consumo non durevoli hanno mostrato una ripresa robusta, aumentando del 5,8%. Per l'intera Unione Europea, su base annua: i beni intermedi sono diminuiti dell'1,6%; l'energia ha registrato un incremento del 3,5%; i beni strumentali hanno perso l'1,3%; i beni di consumo durevoli sono calati del 3,5%; i beni di consumo non durevoli hanno mostrato una crescita del 5,3%.



Sul fronte dei singoli Paesi, la diversità delle performance su base annuale è ancora più evidente. Alcune nazioni hanno dimostrato una notevole dinamicità, mentre altre continuano a confrontarsi con sfide significative. Gli aumenti annuali più elevati sono stati registrati in Svezia, con una crescita impressionante del +13,4%; in Irlanda, che ha segnato un robusto +10,5%; la Lettonia, con un incremento del +7,3%. Al contrario, le diminuzioni più marcate si sono osservate in Bulgaria, con una contrazione dell'8,2%; Ungheria, che ha registrato un -4,9%; Slovenia, con una flessione del 4,3%. L'Italia ha fatto registrare un -0,9%, la Germania un -3,8% e la Francia un +1,9%. Questi dati dipingono un'istantanea dell'economia europea in un momento delicato. Se da un lato la produzione industriale mostra segnali di resilienza sul lungo periodo, evidenziando una crescita anno su anno, la flessione mensile a giugno 2025 non può essere ignorata.



Questa contrazione, trainata in particolare dai beni di consumo non durevoli e dai beni strumentali, suggerisce una fase di assestamento o, potenzialmente, l'emergere di nuove incertezze nel percorso di ripartenza economica del continente.