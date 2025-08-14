Kodak di nuovo a rischio fallimento: il debito in scadenza e la scommessa sui farmaci



Questa situazione solleva interrogativi significativi sulla sua capacità di mantenere le operazioni attive. Al 30 giugno, la liquidità e gli equivalenti di cassa di Kodak ammontavano a 155 milioni di dollari, di cui 70 milioni erano detenuti negli Stati Uniti. Questa comunicazione relativa alla clausola sulla continuità aziendale, secondo la stessa società, rientra nelle informative obbligatorie a causa della scadenza ravvicinata del debito. Nonostante il quadro apparentemente teso, Kodak ha espresso un cauto ottimismo. La società si è detta «fiduciosa di poter estinguere una parte significativa del suo prestito a termine ben prima della scadenza e di modificare, estendere o rifinanziare il debito residuo e/o le obbligazioni relative alle azioni privilegiate». È una dichiarazione forte, che mira a rassicurare il mercato sulla gestione di queste scadenze.

Nel corso dell'ultimo anno, Kodak aveva già annunciato l'intenzione di chiudere il suo piano pensionistico.



L'obiettivo era quello di ridurre il suo consistente debito. Il direttore finanziario dell'azienda, David Bullwinkle, ha recentemente specificato che l'azienda prevede di definire entro la settimana come adempirà ai pagamenti dovuti ai partecipanti al piano. L'intero processo di conversione del piano pensionistico dovrebbe concludersi entro dicembre.

La storia di Eastman Kodak Co., fondata da George Eastman nel 1880, è intrinsecamente legata alla democratizzazione della fotografia. Fu un pioniere nel settore, rendendo le macchine fotografiche accessibili a milioni di persone con modelli iconici come le Brownie e le Instamatic. La sua rinascita, o la sua attuale difficoltà, affonda le radici in un passato non così distante. La prima grave crisi fu innescata dalla forte concorrenza proveniente dal Giappone, ma soprattutto dalla clamorosa incapacità di adattarsi tempestivamente all'avvento della fotografia digitale.



La compagnia presentò istanza di fallimento nel 2012. Quell'evento segnò il culmine di anni di competizione crescente, l'inarrestabile ascesa del digitale e un debito in costante aumento. Per sopravvivere, l'azienda fu costretta a vendere numerosi asset e brevetti di valore. Dovette inoltre chiudere la divisione di produzione di fotocamere, proprio quella che l'aveva resa famosa in tutto il mondo. Un anno più tardi, ricevette l'approvazione per il suo piano di riorganizzazione, uscendo dal controllo del tribunale. In quel periodo, Kodak si stava reinventando come un'entità molto più snella, concentrandosi principalmente sulla stampa commerciale e il packaging.

Oggi, Kodak sta completando un nuovo impianto di produzione dedicato ai prodotti farmaceutici regolamentati. Questa è una mossa audace. L'azienda già produce materie prime in questo settore in crescita. La produzione nello stabilimento rinnovato dovrebbe prendere il via entro la fine dell'anno, rappresentando un tassello fondamentale nella sua nuova strategia.



È una corsa contro il tempo per una compagnia che ha già attraversato diverse trasformazioni, cercando ora nel comparto farmaceutico la chiave per una stabilità duratura.