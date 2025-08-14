Il balzo inatteso di Bitcoin e dei mercati azionari globali: cosa c'è dietro il rally sui tassi USA



A questo si unisce un contesto normativo in evoluzione, percepito ora come più favorevole, e un flusso costante di capitali proveniente dagli investitori istituzionali, che guardano al settore con crescente interesse.

Anche Ether, la seconda criptovaluta per capitalizzazione, mostra una performance notevole. Il suo valore si avvicina ai massimi toccati a novembre 2021, consolidando la sua posizione come scelta preferenziale per chi cerca ritorni più dinamici e attivi. Quest'anno, Ether ha registrato un incremento del 42%, superando il già robusto guadagno del 32% di Bitcoin.

Intanto, i mercati azionari in Asia stanno vivendo una fase di relativa quiete, dopo una settimana di rally impetuoso. Le borse giapponesi hanno mostrato un leggero arretramento dopo aver toccato un picco storico. Allo stesso modo, le azioni di Taiwan e della Corea del Sud, fortemente orientate alla tecnologia, hanno registrato una flessione dopo i recenti massimi.





Gli operatori di mercato scommettono con convinzione sulla ripresa dei tagli ai tassi da parte della Federal Reserve già dal prossimo mese. Alcuni, addirittura, iniziano a considerare la possibilità di una riduzione di cinquanta punti base. Questa previsione si rafforza anche alla luce dei recenti commenti di Scott Bessent, un influente osservatore del panorama finanziario. In un'intervista a Bloomberg Television, Bessent ha affermato: "Se avessimo visto quei numeri a maggio, a giugno, sospetto che avremmo potuto avere tagli dei tassi a giugno e luglio. Questo mi dice che c'è un'ottima possibilità di un taglio di cinquanta punti base", riferendosi a settembre.

L'attenzione si sposta ora sulla prossima conferenza di ricerca della banca centrale nel Wyoming, dove interverrà il Presidente della Fed, Jerome Powell. Il suo discorso sarà scrutinato attentamente per cogliere eventuali segnali sulla futura direzione della politica monetaria. Bessent ha inoltre espresso l'opinione che la Banca del Giappone sia destinata ad aumentare i tassi di interesse, in quanto, a suo giudizio, sarebbe in ritardo nell'affrontare i rischi di inflazione.



Questa previsione ha già contribuito a un rafforzamento significativo dello Yen, che si mantiene sui livelli più elevati delle ultime tre settimane.

Nelle prossime ore, gli occhi degli investitori europei saranno puntati su una serie di dati economici che forniranno un quadro più chiaro sulle incertezze legate ai dazi e sull'impatto di tali misure sull'economia del continente.