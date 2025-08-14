A sorpresa le borse europee brillano mentre Wall Street vacilla: Piazza Affari sorprende



Un risultato notevole, che evidenzia un trend positivo consolidato. Il differenziale tra il BTP decennale italiano e il Bund tedesco, noto come spread BTP-Bund, ha visto un leggero ampliamento, salendo a 81 punti base. Questo incremento si accompagna a un rialzo nei rendimenti: il tasso annuo italiano è aumentato di 3,3 punti, raggiungendo il 3,48%, mentre quello tedesco ha segnato un incremento di 2,8 punti, arrivando al 2,7%. Sebbene lo spread abbia mostrato un lieve allargamento, i mercati azionari hanno continuato la loro ascesa. Sul fronte degli indici europei, l'Euro Stoxx 50 ha concluso la giornata con un robusto aumento dello 0,82%. A Milano, il FTSE MIB ha brillato con un incremento dell’1,10%, raggiungendo i 42.650 punti. Anche gli altri principali listini continentali hanno registrato performance positive:

- Il CAC40 francese è salito dello 0,84%. - L'Ibex35 spagnolo ha guidato la carica con un notevole +1,23%. - Il DAX tedesco ha segnato un rialzo dello 0,84%.



Questo quadro generale di crescita mostra la solidità dei mercati finanziari europei in un periodo di incertezza globale. A Piazza Affari, alcune aziende hanno brillato in modo particolare. Tra i titoli del paniere principale, i migliori della giornata sono stati:

- Ferrari, con un balzo del +3,78%. - Leonardo, che ha guadagnato il +2,57%. - Buzzi, con un incremento del +2,51%. Dall'altra parte della medaglia, tra le azioni che hanno registrato le performance peggiori nel listino milanese, troviamo:

- Banca Popolare di Sondrio, in calo dello -0,79%. - BPER Banca, che ha perso lo -0,68%. - Saipem, con una diminuzione dello -0,61%. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario europeo, i rendimenti hanno mostrato un generale rialzo. Il decennale tedesco ha visto il suo rendimento attestarsi al 2,7%, mentre quello del BTP italiano è salito al 2,71%. Lo spread BTP-Bund, come accennato, ha toccato gli 81 punti base.



Nel mercato del Forex, l'incrocio tra euro e dollaro ha registrato una diminuzione, scendendo a quota 1.1642. Il rapporto tra dollaro e yen si è attestato a 147. Le materie prime hanno mostrato andamenti diversi. Il prezzo del petrolio Brent ha segnato un aumento dell’1,40%, attestandosi sui 66 dollari al barile. L'oro spot, invece, ha chiuso in lieve ribasso, con un calo dello 0,86%, scendendo a 3.389 dollari l'oncia. Nel panorama delle criptovalute, il Bitcoin ha registrato una flessione, raggiungendo quota 118.282 dollari. La giornata di domani, venerdì 15 agosto 2025, sarà caratterizzata da importanti spunti macroeconomici provenienti dagli USA. L'attenzione degli operatori sarà rivolta al mondo dei consumi, con la pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio. Verranno rilasciati anche i dati sulla produzione industriale e l'indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan.



È importante ricordare che, nel giorno di Ferragosto, la Borsa di Milano resterà chiusa. Le contrattazioni riprenderanno regolarmente lunedì 18 agosto.