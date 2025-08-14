A sorpresa le borse europee brillano mentre Wall Street vacilla: Piazza Affari sorprende

A sorpresa le borse europee brillano mentre Wall Street vacilla: Piazza Affari sorprende

I mercati finanziari europei hanno dimostrato una notevole resilienza in chiusura di giornata, proseguendo la loro corsa al rialzo nonostante un contesto globale tutt'altro che favorevole. Le principali piazze del Vecchio Continente, infatti, hanno ignorato l’apertura debole di Wall Street e le chiusure in negativo di Tokyo e delle borse cinesi. Questo slancio ha permesso a Piazza Affari di chiudere in netto progresso, posizionandosi tra i migliori listini del continente. La Borsa di Milano ha registrato un nuovo significativo balzo in avanti, proprio alla vigilia della festività di Ferragosto. L'indice FTSE MIB si è mantenuto saldamente al di sopra della soglia dei 42.500 punti, un segnale di forte fiducia per gli investitori.



Un risultato notevole, che evidenzia un trend positivo consolidato. Il differenziale tra il BTP decennale italiano e il Bund tedesco, noto come spread BTP-Bund, ha visto un leggero ampliamento, salendo a 81 punti base. Questo incremento si accompagna a un rialzo nei rendimenti: il tasso annuo italiano è aumentato di 3,3 punti, raggiungendo il 3,48%, mentre quello tedesco ha segnato un incremento di 2,8 punti, arrivando al 2,7%. Sebbene lo spread abbia mostrato un lieve allargamento, i mercati azionari hanno continuato la loro ascesa. Sul fronte degli indici europei, l'Euro Stoxx 50 ha concluso la giornata con un robusto aumento dello 0,82%. A Milano, il FTSE MIB ha brillato con un incremento dell’1,10%, raggiungendo i 42.650 punti. Anche gli altri principali listini continentali hanno registrato performance positive:
- Il CAC40 francese è salito dello 0,84%. - L'Ibex35 spagnolo ha guidato la carica con un notevole +1,23%. - Il DAX tedesco ha segnato un rialzo dello 0,84%.


Questo quadro generale di crescita mostra la solidità dei mercati finanziari europei in un periodo di incertezza globale. A Piazza Affari, alcune aziende hanno brillato in modo particolare. Tra i titoli del paniere principale, i migliori della giornata sono stati:
- Ferrari, con un balzo del +3,78%. - Leonardo, che ha guadagnato il +2,57%. - Buzzi, con un incremento del +2,51%. Dall'altra parte della medaglia, tra le azioni che hanno registrato le performance peggiori nel listino milanese, troviamo:
- Banca Popolare di Sondrio, in calo dello -0,79%. - BPER Banca, che ha perso lo -0,68%. - Saipem, con una diminuzione dello -0,61%. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario europeo, i rendimenti hanno mostrato un generale rialzo. Il decennale tedesco ha visto il suo rendimento attestarsi al 2,7%, mentre quello del BTP italiano è salito al 2,71%. Lo spread BTP-Bund, come accennato, ha toccato gli 81 punti base.


Nel mercato del Forex, l'incrocio tra euro e dollaro ha registrato una diminuzione, scendendo a quota 1.1642. Il rapporto tra dollaro e yen si è attestato a 147. Le materie prime hanno mostrato andamenti diversi. Il prezzo del petrolio Brent ha segnato un aumento dell’1,40%, attestandosi sui 66 dollari al barile. L'oro spot, invece, ha chiuso in lieve ribasso, con un calo dello 0,86%, scendendo a 3.389 dollari l'oncia. Nel panorama delle criptovalute, il Bitcoin ha registrato una flessione, raggiungendo quota 118.282 dollari. La giornata di domani, venerdì 15 agosto 2025, sarà caratterizzata da importanti spunti macroeconomici provenienti dagli USA. L'attenzione degli operatori sarà rivolta al mondo dei consumi, con la pubblicazione del dato sulle vendite al dettaglio. Verranno rilasciati anche i dati sulla produzione industriale e l'indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan.


È importante ricordare che, nel giorno di Ferragosto, la Borsa di Milano resterà chiusa. Le contrattazioni riprenderanno regolarmente lunedì 18 agosto.


A sorpresa le borse europee brillano mentre Wall Street vacilla: Piazza Affari sorprende
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie