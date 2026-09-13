Business

13/09/2026

Larry Ellison ci ripensa e blocca la vendita di azioni Oracle per 7,5 miliardi


Larry Ellison ci ripensa e blocca la vendita di azioni Oracle per 7,5 miliardi

Larry Ellison ha deciso di fare un passo indietro, congelando un'operazione finanziaria che avrebbe spostato gli equilibri del mercato tecnologico.

Il cofondatore e presidente esecutivo di Oracle ha annullato il piano per la cessione di 50 milioni di quote societarie. Al valore di chiusura di venerdì scorso, il pacchetto di Oracle azioni valeva circa 7,5 miliardi di dollari. La comunicazione ufficiale è arrivata sabato, spegnendo le speculazioni nate dopo che la società aveva depositato i documenti presso le autorità di regolamentazione.


Il programma di vendita, adottato originariamente il 22 giugno 2026, prevedeva una finestra temporale fino al 24 ottobre 2026.

L'azienda ha chiarito la situazione con una nota asciutta: "Nessuna azione Oracle è stata venduta nell'ambito di quel piano e lui non ha altri piani per vendere le sue azioni Oracle."

Si tratta di un dietrofront che arriva in un momento di forte tensione per il titolo a Wall Street. Da inizio anno le Oracle azioni hanno perso quasi il 23%. Il mercato osserva con timore l'esplosione delle spese in conto capitale, necessarie per alimentare gli investimenti AI e le infrastrutture cloud. Questa emorragia di liquidità ha messo sotto pressione il flusso di cassa libero, rendendo gli investitori particolarmente nervosi. A 82 anni, Larry Ellison resta comunque il dominus assoluto del gruppo, controllando oltre il 38% del capitale secondo i dati di LSEG. Gestire una simile fortuna richiede nervi saldi, oppure semplicemente la pigrizia di non voler firmare troppe scartoffie nel fine settimana.




Costi di ristrutturazione e performance finanziaria

La recente trimestrale aveva inizialmente dato ossigeno al titolo, superando le aspettative degli analisti e mostrando un consumo di cassa meno drammatico del previsto. Ma l'entusiasmo è svanito rapidamente. Molti operatori ritengono che il recupero dei margini sia ancora un obiettivo lontano. Nondimeno, la società deve affrontare una riorganizzazione interna non indolore.

- i costi di ristrutturazione saliranno di circa 700 milioni di dollari;
- il piano prevede una riduzione della forza lavoro;
- le spese per i data center condizionano il debito;
- la quota di Ellison rimane stabile sopra il 38%;
- il titolo resta sotto di oltre il 18% rispetto ai livelli di giugno.

La decisione di non vendere potrebbe essere letta come un segnale di fiducia nel lungo periodo, ma le sfide restano concrete. Oracle ha ammesso che gli oneri legati ai tagli al personale peseranno più di quanto stimato in precedenza. Eppure, il messaggio che arriva dai vertici è di continuità. Larry Ellison non incassa, preferendo mantenere intatti i propri asset societari mentre il settore della tecnologia vive una fase di profonda trasformazione.


Le dinamiche di Piazza Affari o del Nasdaq confermano che la prudenza, in questa fase di incertezza macroeconomica, spesso batte la speculazione. Resta da capire se questa mossa basterà a rassicurare i grandi fondi d'investimento che monitorano ogni minima variazione del cash flow.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Business

Articolo del 13/09/2026

Aggiungi BusinessCommunity.it su Google News





Sfoglia il MAGAZINE (gratis)

Late Tech Show

Le raccolte dei nostri articoli

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -



BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154

Media Kit

X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie


Su Google news