Larry Ellison ci ripensa e blocca la vendita di azioni Oracle per 7,5 miliardi



Il programma di vendita, adottato originariamente il 22 giugno 2026, prevedeva una finestra temporale fino al 24 ottobre 2026.

L'azienda ha chiarito la situazione con una nota asciutta: "Nessuna azione Oracle è stata venduta nell'ambito di quel piano e lui non ha altri piani per vendere le sue azioni Oracle."

Si tratta di un dietrofront che arriva in un momento di forte tensione per il titolo a Wall Street. Da inizio anno le Oracle azioni hanno perso quasi il 23%. Il mercato osserva con timore l'esplosione delle spese in conto capitale, necessarie per alimentare gli investimenti AI e le infrastrutture cloud. Questa emorragia di liquidità ha messo sotto pressione il flusso di cassa libero, rendendo gli investitori particolarmente nervosi. A 82 anni, Larry Ellison resta comunque il dominus assoluto del gruppo, controllando oltre il 38% del capitale secondo i dati di LSEG. Gestire una simile fortuna richiede nervi saldi, oppure semplicemente la pigrizia di non voler firmare troppe scartoffie nel fine settimana.













Costi di ristrutturazione e performance finanziaria

La recente trimestrale aveva inizialmente dato ossigeno al titolo, superando le aspettative degli analisti e mostrando un consumo di cassa meno drammatico del previsto. Ma l'entusiasmo è svanito rapidamente. Molti operatori ritengono che il recupero dei margini sia ancora un obiettivo lontano. Nondimeno, la società deve affrontare una riorganizzazione interna non indolore.

- i costi di ristrutturazione saliranno di circa 700 milioni di dollari;

- il piano prevede una riduzione della forza lavoro;

- le spese per i data center condizionano il debito;

- la quota di Ellison rimane stabile sopra il 38%;

- il titolo resta sotto di oltre il 18% rispetto ai livelli di giugno.

La decisione di non vendere potrebbe essere letta come un segnale di fiducia nel lungo periodo, ma le sfide restano concrete. Oracle ha ammesso che gli oneri legati ai tagli al personale peseranno più di quanto stimato in precedenza. Eppure, il messaggio che arriva dai vertici è di continuità. Larry Ellison non incassa, preferendo mantenere intatti i propri asset societari mentre il settore della tecnologia vive una fase di profonda trasformazione.



Le dinamiche di Piazza Affari o del Nasdaq confermano che la prudenza, in questa fase di incertezza macroeconomica, spesso batte la speculazione. Resta da capire se questa mossa basterà a rassicurare i grandi fondi d'investimento che monitorano ogni minima variazione del cash flow.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Business

Articolo del 13/09/2026



