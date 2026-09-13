

La nota ufficiale diffusa dall'ufficio stampa di Abu Dhabi su X parla di stabilità e sforzi per la pace, pur senza entrare nei dettagli tecnici delle intese raggiunte. Forse la prudenza diplomatica è l'unico linguaggio che tutti sembrano parlare correntemente in questa fase, quasi a voler nascondere la polvere sotto il tappeto rosso dei grandi incontri.

Il blocco, nato nel 2009 per bilanciare l'influenza degli USA e degli alleati occidentali, ha visto una espansione che ora include Egitto, Etiopia, Indonesia, Iran e Emirati Arabi Uniti. Questa crescita trasforma il gruppo in un interlocutore pesante per chiunque operi nei nuovi mercati emergenti. L'obiettivo dichiarato dai leader è la tutela dei flussi energetici e della sicurezza marittima, elementi che condizionano direttamente le strategie B2B mercati arabi. Le conversazioni difficili non si sono fermate, ma sono state incanalate in un perimetro di reciproca convenienza economica.













Un fronte comune per la stabilità economica

La dichiarazione congiunta dei BRICS esprime una preoccupazione profonda per l'escalation in Medio Oriente. Il testo recita:

"Esprimiamo profonda preoccupazione per la continua escalation di tensioni in Medio Oriente/Asia occidentale ... Chiediamo di esercitare la massima moderazione, oltre a evitare azioni che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione."

Il documento non si limita alla politica estera ma tocca punti nevralgici per la cooperazione economica Medio Oriente:

- protezione dei civili;

- rispetto della sovranità e della integrità territoriale degli stati;

- tutela del commercio globale;

- stabilità delle catene di approvvigionamento;

- sicurezza dei flussi energetici e della navigazione marittima.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato che il blocco ha ormai raggiunto la maturità. Per il leader di New Delhi, è giunto il momento di tradurre il consenso in risultati tangibili.



La sfida è influenzare le regole internazionali e riformare istituzioni come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e la Organizzazione Mondiale del Commercio, percepite da alcuni membri come troppo sbilanciate verso le potenze occidentali.

L'equilibrio sottile tra potenze e mercati

Il presidente cinese Xi Jinping ha spinto per un ordine internazionale più equo. Secondo il leader di Pechino, le nazioni del gruppo devono stare dalla parte giusta della storia per guidare il sistema verso una giustizia maggiore. Per quanto riguarda il conflitto attuale, Xi Jinping ha dichiarato che:

"Le parti interessate devono rimanere impegnate per una soluzione politica e lavorare per raggiungere un cessate il fuoco permanente e globale."

L'India si trova in una posizione singolare: mantiene legami solidi con Stati Uniti, Russia, Israele e le monarchie del Golfo.



Questa ambiguità calcolata permette a Modi di spingere i membri verso una cooperazione che riduca le barriere e faciliti gli scambi. La diplomazia ha il compito di tenere aperti i canali di comunicazione, mostrando che paesi della stessa area possono sedersi allo stesso tavolo quando gli interessi convergono. Certo, vedere Iran e Emirati Arabi Uniti firmare lo stesso foglio di carta è un segnale forte, ma l'efficacia reale di queste dichiarazioni si misurerà sulla tenuta delle rotte commerciali nel Mar Rosso e nel Golfo. La diplomazia commerciale BRICS non è più solo un esperimento, ma un tentativo concreto di riscrivere le regole del gioco globale partendo da New Delhi.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 13/09/2026



