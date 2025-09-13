La tecnologia vale oltre 400 miliardi di dollari nel primo semestre 2025, ma Italia non benissimo



La previsione per l'intero 2025 indica una crescita costante, con un incremento dei ricavi stimato attorno al 2%.

Le pressioni legate all'inflazione, ai dazi doganali e alle dinamiche commerciali non hanno frenato l'adattabilità di questo comparto. I consumatori, infatti, adottano strategie d'acquisto più oculate, concentrando le loro spese durante le promozioni. Questo comportamento supporta una dinamica di mercato stabile, anche in un contesto globale incerto.

Sul fronte geografico, l'Europa occidentale ha ritrovato slancio, mostrando una dinamica positiva. Invece, l'Asia sviluppata continua a registrare un calo delle vendite, una tendenza che merita attenzione. Un quadro molto diverso si presenta in Cina, dove gli incentivi governativi hanno spinto una crescita robusta del 12%. Anche il Medio Oriente ha visto un aumento del 5%, con andamenti positivi anche nei Paesi asiatici emergenti e in America Latina.

L'incertezza globale, comunque, influenza profondamente le scelte d'acquisto.



Lo studio NIQ Consumer Life 2025 evidenzia come il 70% dei consumatori dichiara di fare acquisti con maggiore prudenza, pensando attentamente a ogni spesa. Michael McLaughlin, Senior Vice President Tech & Durables Retail di NIQ, ha osservato: «I consumatori stanno diventando più riflessivi rispetto a come e quando acquistano.» Ha poi aggiunto che i dati di NIQ gfknewron Consumer dimostrano una chiara tendenza: i consumatori pianificano gli acquisti in modo strategico, spesso aspettando le promozioni, ma quando decidono di comprare, tendono a spendere più del previsto. Questo comportamento sottolinea l'importanza della percezione del valore e la costante rilevanza delle promozioni nel sostenere le vendite.

L'omnicanalità e la ricerca del valore guidano il percorso d’acquisto

La digitalizzazione del processo d'acquisto avanza inarrestabile. Nel primo semestre del 2025, il 37% delle vendite globali di prodotti Tech & Durables è avvenuto online, con un incremento del 9% rispetto al 2024.



Il valore percepito rimane un criterio primario per i consumatori di tutto il mondo, con il 60% che considera il rapporto qualità-prezzo come il fattore più importante nella scelta di un brand specifico.

Il settore IT traina la crescita del mercato globale

Nella prima metà del 2025, il settore dell'IT ha guidato l'espansione nel mercato globale della tecnologia di consumo e dei beni durevoli, mentre altre categorie mostrano segnali di stabilizzazione. I dati principali per categoria includono:

- IT (come PC portatili e monitor): +11%;

- Telecomunicazioni (come smartphone): +4%;

- Piccoli Elettrodomestici (come friggitrici e mixer): +5%;

- Grandi Elettrodomestici (come lavatrici e frigoriferi): +5%;

- Elettronica di Consumo (come TV e soundbar):

-0,8%.

Focus Italia: un mercato stabile ma con dinamiche specifiche

Dopo un 2024 con una leggera contrazione dello 0,6% a valore, il mercato italiano della tecnologia di consumo ha registrato una stabilità nel primo semestre 2025, con un +0,2% a valore e un giro d'affari complessivo di 7,3 miliardi di euro.



In questi sei mesi, le vendite attraverso il canale online sono cresciute del 3%, arrivando a pesare il 26,1% del totale. I punti vendita tradizionali, invece, hanno subito una leggera flessione dello 0,8%.

Il Piccolo Elettrodomestico ha mostrato segnali positivi con un +1,5%, grazie in particolare al comparto casa, dove gli aspirapolvere robot sono cresciuti del 45% e le scope elettriche senza filo multifunzione del 64%. Anche il Grande Elettrodomestico ha visto un aumento dell'1,7%, spinto da prodotti come lavatrici e asciugatrici ad alta capacità e frigoriferi MultiDoor.

Al contrario, il settore della Telefonia, che rappresenta il comparto più rilevante per giro d'affari, ha registrato una flessione dell'1,3%. Anche in Italia si osserva una polarizzazione nelle vendite di smartphone, con il segmento premium che performa meglio rispetto alla fascia entry level. Il settore dell'IT & Office, con un -1,5%, è in controtendenza rispetto alla media globale, ma comunque in recupero rispetto al dato di chiusura del 2024 (-4,1%).



Il trend più negativo si registra nell'Elettronica di Consumo, con un -4,2%, ancora fortemente influenzato dal rallentamento del mercato dei TV. Un dato incoraggiante è la performance positiva dei segmenti high-end come gli OLED (+10,2%) e i TV sopra i 75 pollici (+23,8%).

Principali trend dei comparti a livello internazionale

Comparto IT

La crescita del settore IT è guidata prevalentemente dai cicli di sostituzione dei dispositivi e dalla fine del supporto per Windows 10. I principali trend includono:

- Le vendite di laptop sono aumentate del 13%, con un notevole +23% per i laptop da gaming e un'impennata del 280% per i monitor 240Hz+;

- L'Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta il 39% del mercato globale dei laptop, ma il suo impatto sulle decisioni d'acquisto dei consumatori è ancora limitato;

- In ambito B2B, le vendite di PC con funzionalità AI sono aumentate del 195% in Europa (Fonte: MI Supply Chain).



Le aziende stanno investendo sempre più in PC con funzionalità AI per supportare produttività, automazione e gestione dei carichi di lavoro. Questo evidenzia l'importanza del ciclo di vita dei prodotti e degli aggiornamenti legati alla performance nell'accelerare l'adozione di questa nuova tecnologia sia nei mercati B2B che B2C.

Elettronica di Consumo

Per quanto riguarda i televisori, le vendite hanno continuato a diminuire a livello globale del 2%, con l'eccezione della Cina, dove i sussidi governativi sostengono la domanda. La richiesta di grandi schermi (70+ pollici) è cresciuta del 14% e le TV con tecnologie avanzate, che superano l'LCD, sono cresciute del 26%.

Gli smartphone hanno registrato una crescita globale del 4%, sostenuta dai sussidi in Cina. I modelli premium, che superano i 600 dollari, mostrano un aumento del 7%, mentre i modelli al di sotto dei 600 dollari evidenziano una stagnazione.



I consumatori mantengono i loro dispositivi più a lungo, spesso optando per modelli di fascia alta, e nella fascia bassa, scelgono sempre più spesso dispositivi ricondizionati. Gli smartphone ricondizionati guadagnano terreno: in Francia, rappresentano il 41% delle vendite nel segmento inferiore ai 600 euro (dati NIQ digital purchase).

Nel settore dell'audio portatile, gli auricolari Open-Ear registrano una crescita del 32% a livello mondiale. È l'unico sotto-segmento in espansione in tutte le regioni monitorate da NIQ, grazie alle continue innovazioni e ai nuovi utilizzi che ne stanno ampliando la diffusione.

Elettrodomestici

La crescita di questo comparto è guidata da tre fattori chiave: la sostenibilità, la semplificazione e l'Intelligenza Artificiale.

- In Europa, le vendite di Grandi Elettrodomestici con etichetta A sono aumentate dal 19% nel 2023 al 31% nel 2025, segno di una crescente attenzione all'efficienza energetica.



Comunque, la crescita a volume supera quella a valore, indicando una ricerca di soluzioni più accessibili;

- Le vendite di friggitrici ad aria hanno subito un calo dell'1%, un segnale di saturazione del mercato in alcuni Paesi chiave. Ciononostante, i modelli ad alta capacità e multi-cestello continuano a crescere del 18%;

- Gli aspirapolvere mostrano un trend in forte aumento con un +13%, e i robot trainano la crescita con un impressionante +34%. Anche i modelli Wet & Dry crescono in doppia cifra, spinti dalla domanda crescente di semplificazione e automazione.

Entrando nella seconda metà del 2025, il mercato globale della tecnologia di consumo e dei beni durevoli mostra segnali di cauto ottimismo. Grazie all'innovazione costante, a prezzi sempre più accessibili e a una resilienza regionale che sostiene la dinamica del settore, il mercato appare preparato ad affrontare le incertezze politico-economiche con una fiducia misurata.