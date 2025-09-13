Il futuro degli avvocati italiani cambia con Lexroom.Ai



La consultazione di repertori cartacei, l'esame di archivi locali e la gestione fisica di sentenze rappresentano ancora una parte cospicua delle giornate lavorative di avvocati e giuristi. Una situazione che il tempo non sembrava voler scalfire, ma che ora trova un punto di svolta. I dati dell’Osservatorio Professioni Legali del Censis mettono in luce una realtà innegabile nel panorama italiano:

- quasi il 40% delle ore lavorative di un giovane avvocato è impiegato in ricerche documentali suscettibili di automazione, con un alto dispendio di energie e tempo che viene sottratto alla consulenza strategica e ai rapporti con il cliente;

- l'AI è percepita come un rischio "minore" (solo l'8,1% la indica come criticità futura), se paragonata a oneri amministrativi, ritardi nei pagamenti e alla durata stessa dei processi;

- il diritto penale rimane una nicchia ancora poco digitalizzata a causa dell'elevata complessità dei fascicoli, che comprendono atti cartacei, intercettazioni e un'enorme mole di documentazione, oltre a normative restrittive sulla privacy e sulla catena di custodia dei dati, fattori che rallentano l'adozione di strumenti documentali avanzati.



Esiste ancora una scarsa consapevolezza sul potenziale trasformativo delle tecnologie digitali in ambito penale. Circa il 72,3% degli avvocati non utilizza ancora strumenti di intelligenza artificiale, e ben il 17% dichiara che non lo farà mai. Ciononostante, il 31,7% sta valutando l'adozione futura, dimostrando un'apertura, ma, al contempo, anche una forte resistenza culturale legata alla formazione e ai costi. Questa nuova architettura mira a migliorare il lavoro dei professionisti e ad aumentare l'efficienza complessiva. Il modulo di Lexroom.Ai nasce da un attento percorso di co-progettazione con lo studio legale specializzato Baccaredda Boy, che ha affiancato lo sviluppo sin dalle sue fasi iniziali per definire con precisione le esigenze concrete dei penalisti. Mentre l'intelligenza artificiale e le soluzioni cloud stanno già rivoluzionando la consulenza legale in altri settori, il diritto penale è rimasto finora ancorato a processi che risalgono a decenni fa. La frammentazione delle fonti e l'assenza di sistemi intuitivi di ricerca hanno penalizzato l'efficienza.



In un contesto in cui la domanda di rapidità, precisione e accessibilità delle informazioni è in costante crescita, la carenza di strumenti tecnologici adeguati rischia di diventare un ostacolo insormontabile per la competitività degli stessi studi legali. Lo strumento offerto da Lexroom.Ai consente un accesso immediato e centralizzato a tutte le fonti principali, dalla normativa sostanziale e processuale alla giurisprudenza di merito e di Cassazione, dal diritto dell'Unione Europea alle convenzioni internazionali, inclusa la disciplina penitenziaria e la responsabilità amministrativa degli enti. Assicurando informazioni sempre aggiornate, questa soluzione riduce sensibilmente i tempi di ricerca fino a dieci ore settimanali, sfruttando appieno il potenziale dell'AI generativa. “L'integrazione del motore di ricerca giuridico e del nostro database proprietario con un workflow di ragionamento basato su LLM rappresenta un vero salto di paradigma: non ci limitiamo più a trovare informazioni, ma le comprendiamo e le colleghiamo al contesto dei documenti caricati dal professionista.

È l'inizio di una nuova generazione di strumenti intelligenti per il diritto” , spiega Andrea Lonza, CTO e co-founder di Lexroom.Ai. Analizzando le tendenze di mercato e raccogliendo feedback diretti da utenti e clienti, Lexroom.Ai ha individuato questa lacuna come un'esigenza reale e urgente. Il risultato è uno strumento capace di supportare ogni fase dell'attività giuridica, che riduce drasticamente i tempi di ricerca e garantisce, al contempo, la massima affidabilità. Tutto questo è il frutto dell'addestramento dell'intelligenza artificiale su un corpus dedicato di normativa e giurisprudenza, oltre a diversi cicli di test condotti direttamente da professionisti del settore, validando così l'accuratezza delle risposte e ottimizzando i livelli di dettaglio, chiarezza e completezza delle fonti. Lexroom.Ai annuncia inoltre il rilascio di una nuova versione della piattaforma che integra, per la prima volta, il proprio motore di ricerca giuridico proprietario con un workflow di ragionamento basato su LLM, i Large Language Model.



Questa inedita architettura permette al sistema di comprendere, contestualizzare e generare risposte pertinenti rispetto ai documenti caricati dall'utente, attivando un processo avanzato di interrogazione e analisi dei dati giuridici. Il modello, che sarà ottimizzato progressivamente attraverso tecniche di fine tuning, è stato progettato per operare su volumi crescenti di documenti e fornire output con una precisione incrementale, migliorando costantemente la qualità e l'accuratezza delle risposte. I primi dati confermano un tasso di apprezzamento superiore al 20% rispetto alle versioni precedenti, validando così la direzione strategica intrapresa dall'iniziativa. “Questa release non introduce solo un'innovazione tecnica nel settore legale, che portiamo come pionieri in Italia, ma segna l'avvio di una nuova fase nello sviluppo di flussi di lavoro agentici, in cui i sistemi intelligenti agiscono in modo proattivo per supportare i professionisti del diritto lungo tutto il ciclo di gestione delle informazioni legali”, conclude Lonza.



Il futuro della consulenza legale è già qui, e sta ridefinendo il quotidiano degli avvocati italiani.