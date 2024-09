Eurozona: a luglio produzione industriale -0,3% su mese e -2,2% su anno

Infatti, secondo quanto comunicato da Eurostat, a luglio 2024, rispetto a giugno 2024, la produzione industriale destagionalizzata è diminuita dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE. A giugno 2024, la produzione industriale era rimasta invariata nell'area dell'euro ed era cresciuta dello 0,1% nell'UE.

Su base annua, a luglio 2024, rispetto a luglio 2023, la produzione industriale è diminuita del 2,2% nella zona euro e dell'1,7% nell'UE.

Confronto mensile per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’eurozona a luglio 2024, rispetto a giugno 2024, la produzione industriale ha visto un -1,3% per i “beni intermedi”, +0,3% per l'energia, -1,6% per i “beni strumentali”, -2,8% per i “beni di consumo durevoli”, +1,8% per i “beni di consumo non durevoli”.

Nell’UE la produzione industriale è diminuita dell'1,3% per i “beni intermedi”, aumentata dello 0,4% per l'energia, diminuita dell'1,7% per i “beni strumentali”, diminuita del 2,2% per i “beni di consumo durevoli”, ed è aumentata del 2,1% per i “beni di consumo non durevoli”.