Scopri Agentforce 360: l'AI di Salesforce che riscrive le regole dell'efficienza aziendale



Ciò significa non perdere mai un'opportunità di vendita, garantire che il servizio sia sempre operativo e offrire a ogni dipendente un partner AI che lo supporti. Quest'ultimo lo aiuta a muoversi più rapidamente, a prendere decisioni più precise. Si inaugura così una nuova era, dove produttività, la relazione con il cliente e la crescita aziendale si muovono all'unisono.

Il presidente e CEO di Salesforce, Marc Benioff, ha commentato: "Stiamo entrando nell'era dell'Agentic Enterprise, l'impresa agentica in cui l'intelligenza artificiale eleva il potenziale umano come mai prima d'ora". Ha proseguito sottolineando: "Agentforce 360 connette operatori umani, agenti e dati in un'unica piattaforma sicura, offrendo a ogni lavoratore e a ogni azienda la possibilità di raggiungere risultati che non avrebbero mai ritenuto possibili". È la fusione tra tecnologia e intuizione umana che crea valore. La solidità di questa innovazione poggia su un quarto di secolo di esperienza e fiducia. In questi ventisei anni, Salesforce ha costruito le fondamenta per diventare la piattaforma di customer service più affidabile del mondo.



La stessa tecnologia che in passato ha guidato i sistemi CRM, l'automazione e l'analisi dei dati, adesso abilita agenti AI. Questi ultimi sono capaci di trasformare ogni flusso di lavoro in attività intelligenti. Ogni dipendente diventa un professionista in grado di moltiplicare il proprio valore. Ogni interazione con il cliente si trasforma in un'esperienza significativa.

Negli ultimi dodici mesi, Salesforce ha collaborato intensamente con migliaia di clienti, facendo evolvere Agentforce attraverso quattro importanti versioni. Queste hanno preparato il terreno per il lancio odierno di Agentforce 360:

- Agentforce (ottobre 2024): ha introdotto la prima piattaforma di agenti AI per le aziende;

- Agentforce 2 (dicembre 2024): ha aggiornato il motore di ragionamento Atlas per risultati più precisi e concreti;

- Agentforce 2dx (marzo 2025): ha permesso di integrare gli agenti in qualsiasi flusso di lavoro;

- Agentforce 3 (giugno 2025): ha offerto maggiore interoperabilità e governance, preparando le aziende alla scalabilità.



Queste tappe fondamentali hanno condotto alla creazione di Agentforce 360. Il sistema spinge Salesforce oltre il tradizionale CRM, non solo per servire i clienti, ma anche per aumentare le capacità del personale umano grazie all'intelligenza artificiale degli agenti digitali.

Alla base di questo cambiamento radicale, Agentforce 360 riunisce in modo unico quattro ingredienti essenziali per un'impresa agentica:

- Agentforce 360: è la piattaforma base per agenti AI di livello aziendale, ora dotata di un nuovo generatore di conversazioni e un motore di ragionamento ibrido per un maggiore controllo e precisione e funzionalità vocali;

- Data 360: è il sistema di dati unificato e affidabile che fornisce a ogni agente il contesto necessario. Grazie a innovazioni come Intelligent Context e Tableau Semantics, le aziende possono trasformare dati non strutturati e analisi in un ambiente ricco di contesto e di informazioni per l'AI;

- Customer 360 Apps: rappresentano la logica aziendale e la memoria istituzionale di ogni impresa, che cattura il modo in cui vende, serve, commercializza e opera.



Ora prende vita attraverso agenti AI che conoscono a fondo ogni cliente e ogni processo dall'interno;

- Slack: è l'interfaccia conversazionale che consente a esseri umani e agenti di lavorare insieme, collegando conoscenze, azioni e dati in tempo reale. Questo approccio integrato, unico nel suo genere, permette alle aziende di implementare agenti basati su dati controllati e affidabili. Possono lavorare con diversi team e flussi di lavoro, collaborare con persone e altri agenti direttamente in Slack. E ancora, utilizzano i processi, la logica aziendale e l'infrastruttura dati esistenti. Inoltre, grazie al suo ecosistema aperto, i partner possono estendere la tecnologia di Salesforce a tutti i mercati con soluzioni e servizi personalizzati.

Agentforce 360 non è un semplice progetto pilota di AI. Sta già rivoluzionando il lavoro sia all'interno di Salesforce sia in vari settori. Internamente, l'azienda utilizza Agentforce 360 per gestire le attività routinarie relative alle vendite, all'IT e all'assistenza.



Questo permette ai dipendenti di concentrarsi sulla strategia e sulle relazioni con i clienti. Il sistema ha già prodotto risultati notevoli su oltre 12.000 progetti, tra cui:

- Reddit ha risolto il 46% dei casi di assistenza e ha ridotto i tempi di risoluzione dell'84%, diminuendo il tempo medio di risposta da 8,9 minuti a 1,4 minuti;

- Adecco ha gestito il 51% delle conversazioni con i candidati al di fuori dell'orario di lavoro standard tramite agenti;

- OpenTable ha risolto in autonomia il 70% delle richieste dei clienti e dei ristoranti;

- Engine ha ridotto del 15% i tempi di risposta con un risparmio di oltre 2 milioni di dollari all'anno.

Approfondiamo le nuove funzionalità introdotte con Agentforce 360, che estendono le capacità di creazione, implementazione e gestione degli agenti AI a livello aziendale. Queste innovazioni attraversano l'intero ecosistema Salesforce: dalla piattaforma ai dati, dalle app dei clienti a Slack. La piattaforma Agentforce 360 introduce agenti AI più affidabili e facili da usare, progettati per agire e collaborare con le persone.



Include:

- Agentforce Builder: un nuovo ambiente di sviluppo conversazionale che consente ai team di progettare, testare e implementare agenti utilizzando il linguaggio naturale, senza la necessità di configurazioni manuali;

- Agentforce Voice: la soluzione che permette ai clienti di interagire con gli agenti digitali direttamente nel canale vocale, abilitando conversazioni in linguaggio naturale per compiere azioni in autonomia, come elaborare un reso o pianificare un appuntamento;

- Hybrid Reasoning & Agent Script: combina flussi di lavoro di tipo deterministico con un ragionamento LLM flessibile per garantire precisione e adattabilità. Gli sviluppatori possono definirne i limiti, l'estensione degli strumenti e la logica utilizzando Agent Script, basato sul motore di ragionamento Atlas Reasoning Engine;

- Agentforce Vibes: estende lo sviluppo low-code all'AI, consentendo ai programmatori di creare app vibe-code

- basate sui dati e sul sistema di governance dell'azienda;

- Observability: nuove dashboard aiutano i team a monitorare il processo decisionale, l'accuratezza e la conformità, migliorando l'affidabilità nel tempo.





Il sistema Data 360 ora sfrutta i dati aziendali, sia strutturati che non strutturati, per fornire a ogni agente il contesto aziendale e la personalizzazione. Le sue componenti chiave sono:

- Intelligent Context: consente agli agenti di accedere a contenuti non strutturati come PDF o diagrammi per guidare gli utenti attraverso attività reali, come la risoluzione dei problemi o l'attività di analisi;

- Tableau Semantics: traduce i dati in un linguaggio professionale e fornisce metriche coerenti tra i vari cloud attraverso il Customer 360 Semantic Data Model (SDM). In collaborazione con i partner Databricks, dbt Labs e Snowflake, Salesforce sta dando vita a una codifica semantica standardizzata tra le piattaforme.

Le app Customer 360 di Salesforce ora incorporano agenti conversazionali che agiscono direttamente all'interno dei flussi di lavoro aziendali. Queste includono:

- Agentforce Sales: automatizza la ricerca di potenziali clienti, la loro classificazione e la preparazione dei preventivi con una serie di operazioni da eseguire in sequenza;

- Agentforce Marketing: crea e lancia campagne, percorsi e risorse in modo autonomo;

- Agentforce Service: alimenta il Command Center for Service per un'assistenza proattiva e sempre attiva;

- Agentforce Field Service: automatizza la pianificazione, integra mappe live tramite Esri e consente l'acquisizione dei dati senza l'intervento dell'operatore con Voice to Form;

- Agentforce Revenue Management: favorisce una migliore previsione dei ricavi con agenti AI che potenziano le vendite, le operazioni e la fatturazione;

- Agentforce Commerce: contribuisce ad aumentare la conversione degli utenti e ad incrementare il valore del carrello grazie a esperienze di acquisto guidate e di checkout in modalità discorsiva;

- Agentforce IT Service: progettata per modernizzare la tradizionale Gestione dei Servizi IT, permette a dipendenti, agenti virtuali e team IT di interagire efficacemente per risolvere i problemi in pochi minuti, garantendo operazioni senza interruzioni e minimizzando i downtime

- tecnici;

- Agentforce 360 for Industries: offre un time-to-value

- più rapido per ogni settore con nuove soluzioni predefinite specifiche, come Agentforce Life Sciences, Agentforce Public Sector e Agentforce Manufacturing.





Slack, il sistema operativo agentico per le aziende, integra dati, app e agenti AI in ogni conversazione, in modo sicuro e affidabile. Il lavoro aziendale odierno è spesso frammentato. I team perdono velocità e chiarezza destreggiandosi tra e-mail, applicazioni e diverse tipologie di agenti AI. Slack è la soluzione che abilita la collaborazione tra agenti digitali e forza lavoro umana. Insieme gestiscono i diversi processi di business. Le funzionalità chiave includono:

- App Slack-First: Agentforce Sales, IT Service, HR Service e Tableau Next ora forniscono informazioni dettagliate e completano le azioni senza uscire da Slack;

- Channel Expert Agent: è una competenza sempre attiva all'interno dei canali, alimentata dalla ricerca in tempo reale delle conoscenze aziendali;

- Enterprise Search: risponde in linguaggio naturale a domande relative a Google Drive, GitHub, Jira e altro ancora;

- Reimagined Slackbot: un assistente sensibile al contesto che fornisce aiuto nella compilazione di messaggi, riassunti e note di riunione;

- Model Context Protocol (MCP): integra AI di terze parti come Anthropic, Dropbox e OpenAI attraverso nuove API per la gestione delle informazioni e l'automazione in tempo reale.





L'ecosistema di partner di Salesforce si estende e si integra con Agentforce 360, fornendo app e agenti per qualsiasi caso d'uso e una profonda competenza nel settore per favorire il successo dei clienti. Questo include:

- Una maggiore scelta di modelli per i clienti che utilizzano Agentforce e altri metodi di hosting: i clienti possono ora sfruttare la potenza di Anthropic tramite Amazon Bedrock, i modelli Gemini di Google e OpenAI direttamente nell'esperienza Salesforce;

- AgentExchange nativo per Slack: trasforma Slack nel principale marketplace per gli agenti AI. Basandosi sulle centinaia di azioni create dai partner e sui server MCP che estendono gli agenti Agentforce, i team possono ora scoprire, provare e installare agenti e app di partner come Anthropic (Claude), Cursor, Google Cloud, OpenAI (ChatGPT, Codex), Perplexity, Vercel e WRITER, il tutto in modo nativo all'interno del loro spazio di lavoro Slack.



In sintesi, Agentforce 360 rappresenta l'impegno di Salesforce per un futuro del lavoro in cui l'AI non solo automatizza, ma amplifica le capacità umane, spingendo ogni organizzazione verso nuovi livelli di efficienza e innovazione. È una promessa di trasformazione per ogni singola azienda, un passo fondamentale verso un'era in cui tecnologia e ingegno si fondono per creare un valore senza precedenti.