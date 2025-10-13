La sorpresa italiana: il contante sfida la corsa ai pagamenti digitali



Questa percentuale, un significativo 61%, mostra quanto il denaro fisico sia ancora radicato nelle nostre consuetudini. E non è tutto. Certo, è vero che si registra una diminuzione rispetto agli anni passati: si pensi che nel 2019 il contante rappresentava ben l’82% delle operazioni, percentuale scesa al 69% nel 2022. La tendenza è chiara, ma la persistenza è evidente. Al contempo, l’uso delle carte di pagamento registra una crescita robusta. In appena cinque anni, si è passati da un modesto 16% a un notevole 32% delle transazioni. Pure i pagamenti mobili, benché ancora in posizione marginale, hanno raddoppiato la loro incidenza, salendo dal 2% al 4%. Anche se si osserva il valore complessivo, il contante detiene ancora il primato, coprendo il 49% del totale. Però, le carte di pagamento lo seguono da vicino, arrivando al 39%. Questo indica un'evoluzione graduale, supportata dalla diffusione massiccia dell'eCommerce e dall'aumento dei POS nei punti vendita.



La trasformazione è visibile anche tra i commercianti: l’87% di loro accetta oggi pagamenti elettronici, un salto significativo rispetto all’80% del 2022. Le transazioni online non ricorrenti rappresentano ormai il 24% del totale, contro il 16% di due anni fa. Le carte mantengono la leadership come strumento digitale preferito anche sul web, coprendo il 51% in volume e il 52% in valore. Questa evoluzione non è uniforme, come si potrebbe credere. Per gli acquisti di importo inferiore, il contante si conferma la scelta privilegiata. Parliamo di spese sotto i 50 euro. Per esempio, il 64% delle transazioni inferiori a 30 euro è ancora in cash, rispetto al 76% del 2022. Tra i 30 e i 50 euro, la percentuale scende al 56%. Oltre questa soglia, l’impiego del denaro fisico diminuisce in modo marcato, toccando il 44% per acquisti tra i 50 e i 100 euro. Il quadro complessivo rivela che l’Italia si mantiene al di sopra della media europea nell'uso del contante in ogni fascia di valore.



Questa preferenza non è legata solo alle abitudini culturali radicate. Entrano in gioco anche specifici fattori socio-demografici. L'uso del contante è più frequente tra le persone anziane, quelle con un livello di istruzione meno elevato e con redditi più modesti. Diversamente, i pagamenti mobili riscuotono maggior successo tra i millennial e la Generazione Z, più propensi alle innovazioni tecnologiche. Nonostante la forte presenza del contante, la ricerca della Banca d'Italia mostra una chiara propensione per i pagamenti elettronici. Il 61% degli intervistati dichiara di preferirli, rispetto a un 20% che predilige il cash. Questo dato posiziona l’Italia tra i Paesi dell’Eurozona più orientati verso un'economia cashless. Le ragioni di questa preferenza sono ben definite: la comodità, la sicurezza e la rapidità che i sistemi digitali offrono. Al contrario, chi rimane fedele alle banconote lo fa per esercitare un controllo più diretto sulla propria spesa e per la maggiore accettazione del contante in ogni contesto.



Un aspetto rilevante è la questione della fiducia: il 58% degli italiani considera ancora fondamentale poter pagare in cash, una percentuale in aumento rispetto al 52% del 2022. E una fetta altrettanto consistente, il 58%, esprime preoccupazioni per la privacy legata all’uso dei pagamenti digitali, un valore in linea con la media dell’Eurozona, che si attesta al 60%. In questo scenario di trasformazione, si assiste anche a una crescente familiarità con il mondo digitale sul fronte degli asset virtuali. Il 9% dei consumatori italiani possiede cripto-attivi, un balzo significativo rispetto al 2% del 2022. Nondimeno, si tratta prevalentemente di investimenti finanziari, dato che il 54% ne fa questo utilizzo. Solamente un consumatore su cinque impiega le criptovalute come vero e proprio mezzo di pagamento. Il quadro che ne emerge è quello di un'Italia in evoluzione, dove la tradizione del contante coesiste con la spinta verso il digitale, con abitudini e percezioni che continuano a modellare il futuro dei pagamenti nel Paese.



