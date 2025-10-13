La sorpresa italiana: il contante sfida la corsa ai pagamenti digitali

Mentre il mondo corre verso un futuro sempre più cashless, l'Italia mantiene un passo tutto suo. I dati recenti della Banca d'Italia svelano un panorama complesso, dove le abitudini consolidate si confrontano con una spinta innovativa inarrestabile. Si delinea un Paese in bilico tra tradizione e modernità, con il contante che ancora gioca un ruolo da protagonista nella vita economica quotidiana, soprattutto per gli acquisti di minore entità. Il nuovo “Rapporto sulle abitudini di pagamento dei consumatori in Italia” della Banca d'Italia ci offre una fotografia chiara. Nonostante il progresso del digitale, quasi la metà delle transazioni nei negozi fisici continua a essere saldata in cash.
Questa percentuale, un significativo 61%, mostra quanto il denaro fisico sia ancora radicato nelle nostre consuetudini. E non è tutto. Certo, è vero che si registra una diminuzione rispetto agli anni passati: si pensi che nel 2019 il contante rappresentava ben l’82% delle operazioni, percentuale scesa al 69% nel 2022. La tendenza è chiara, ma la persistenza è evidente. Al contempo, l’uso delle carte di pagamento registra una crescita robusta. In appena cinque anni, si è passati da un modesto 16% a un notevole 32% delle transazioni. Pure i pagamenti mobili, benché ancora in posizione marginale, hanno raddoppiato la loro incidenza, salendo dal 2% al 4%. Anche se si osserva il valore complessivo, il contante detiene ancora il primato, coprendo il 49% del totale. Però, le carte di pagamento lo seguono da vicino, arrivando al 39%. Questo indica un'evoluzione graduale, supportata dalla diffusione massiccia dell'eCommerce e dall'aumento dei POS nei punti vendita.
La trasformazione è visibile anche tra i commercianti: l’87% di loro accetta oggi pagamenti elettronici, un salto significativo rispetto all’80% del 2022. Le transazioni online non ricorrenti rappresentano ormai il 24% del totale, contro il 16% di due anni fa. Le carte mantengono la leadership come strumento digitale preferito anche sul web, coprendo il 51% in volume e il 52% in valore. Questa evoluzione non è uniforme, come si potrebbe credere. Per gli acquisti di importo inferiore, il contante si conferma la scelta privilegiata. Parliamo di spese sotto i 50 euro. Per esempio, il 64% delle transazioni inferiori a 30 euro è ancora in cash, rispetto al 76% del 2022. Tra i 30 e i 50 euro, la percentuale scende al 56%. Oltre questa soglia, l’impiego del denaro fisico diminuisce in modo marcato, toccando il 44% per acquisti tra i 50 e i 100 euro. Il quadro complessivo rivela che l’Italia si mantiene al di sopra della media europea nell'uso del contante in ogni fascia di valore.
Questa preferenza non è legata solo alle abitudini culturali radicate. Entrano in gioco anche specifici fattori socio-demografici. L'uso del contante è più frequente tra le persone anziane, quelle con un livello di istruzione meno elevato e con redditi più modesti. Diversamente, i pagamenti mobili riscuotono maggior successo tra i millennial e la Generazione Z, più propensi alle innovazioni tecnologiche. Nonostante la forte presenza del contante, la ricerca della Banca d'Italia mostra una chiara propensione per i pagamenti elettronici. Il 61% degli intervistati dichiara di preferirli, rispetto a un 20% che predilige il cash. Questo dato posiziona l’Italia tra i Paesi dell’Eurozona più orientati verso un'economia cashless. Le ragioni di questa preferenza sono ben definite: la comodità, la sicurezza e la rapidità che i sistemi digitali offrono. Al contrario, chi rimane fedele alle banconote lo fa per esercitare un controllo più diretto sulla propria spesa e per la maggiore accettazione del contante in ogni contesto.
Un aspetto rilevante è la questione della fiducia: il 58% degli italiani considera ancora fondamentale poter pagare in cash, una percentuale in aumento rispetto al 52% del 2022. E una fetta altrettanto consistente, il 58%, esprime preoccupazioni per la privacy legata all’uso dei pagamenti digitali, un valore in linea con la media dell’Eurozona, che si attesta al 60%. In questo scenario di trasformazione, si assiste anche a una crescente familiarità con il mondo digitale sul fronte degli asset virtuali. Il 9% dei consumatori italiani possiede cripto-attivi, un balzo significativo rispetto al 2% del 2022. Nondimeno, si tratta prevalentemente di investimenti finanziari, dato che il 54% ne fa questo utilizzo. Solamente un consumatore su cinque impiega le criptovalute come vero e proprio mezzo di pagamento. Il quadro che ne emerge è quello di un'Italia in evoluzione, dove la tradizione del contante coesiste con la spinta verso il digitale, con abitudini e percezioni che continuano a modellare il futuro dei pagamenti nel Paese.
