Il FTSE MIB vola a Milano: le parole inattese di Donald Trump spingono i mercati

Il FTSE MIB vola a Milano: le parole inattese di Donald Trump spingono i mercati

Una ventata di ottimismo ha scosso la Borsa Italiana all'inizio della settimana, trasformando l'andamento del principale indice di Piazza Affari. Il FTSE MIB ha mostrato una sorprendente reazione positiva, rimbalzando con decisione dopo due sedute in ribasso. È stata una giornata notevole per gli investitori. L'indice ha registrato un avanzamento dello 0,5%, toccando i 42.260 punti circa nelle prime ore di contrattazione di lunedì. Questo cambio di rotta è arrivato grazie a un netto miglioramento del sentiment generale. La spinta è giunta dalle dichiarazioni concilianti rilasciate nel fine settimana dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il presidente Trump ha espresso l'intenzione di voler aiutare la Cina, e non di danneggiarla.



Queste parole, pronunciate domenica, miravano a disinnescare le crescenti tensioni tra le due potenze globali. Era un messaggio forte. Queste affermazioni seguivano di appena due giorni una minaccia ben più severa. Solo poco prima, infatti, aveva ventilato la possibilità di imporre ulteriori dazi del 100% sulle merci cinesi. Quella mossa era una risposta diretta alla decisione di Pechino di inasprire i controlli sull'esportazione di terre rare, materie prime fondamentali per l'industria ad alta tecnologia. La svolta dialettica ha dunque avuto un effetto quasi immediato. Tra i titoli che hanno guidato la ripresa dell'indice milanese, alcuni nomi spiccano per i guadagni significativi. - Stellantis ha registrato un incremento del 3,1%;
- STMicroelectronics ha anch'essa visto un rialzo del 3,1%;
- Interpump Group ha segnato un +3,1%;
- Telecom Italia è avanzata del 2,8%;
- Buzzi Unicem ha concluso la lista dei maggiori rialzi con un +2,2%. Questi risultati mettono in luce come anche una sola dichiarazione politica possa influenzare profondamente gli mercati azionari, specialmente quando si toccano le corde delicate del commercio e delle relazioni internazionali.


Il continuo monitoraggio delle dinamiche geopolitiche rimane cruciale per comprendere le future evoluzioni dell'economia globale. Le oscillazioni del sentiment continuano a essere un motore potente per le decisioni di investimento, capaci di innescare riprese inaspettate o brusche frenate.


Il FTSE MIB vola a Milano: le parole inattese di Donald Trump spingono i mercati
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie