Il FTSE MIB vola a Milano: le parole inattese di Donald Trump spingono i mercati



Queste parole, pronunciate domenica, miravano a disinnescare le crescenti tensioni tra le due potenze globali. Era un messaggio forte. Queste affermazioni seguivano di appena due giorni una minaccia ben più severa. Solo poco prima, infatti, aveva ventilato la possibilità di imporre ulteriori dazi del 100% sulle merci cinesi. Quella mossa era una risposta diretta alla decisione di Pechino di inasprire i controlli sull'esportazione di terre rare, materie prime fondamentali per l'industria ad alta tecnologia. La svolta dialettica ha dunque avuto un effetto quasi immediato. Tra i titoli che hanno guidato la ripresa dell'indice milanese, alcuni nomi spiccano per i guadagni significativi. - Stellantis ha registrato un incremento del 3,1%;

- STMicroelectronics ha anch'essa visto un rialzo del 3,1%;

- Interpump Group ha segnato un +3,1%;

- Telecom Italia è avanzata del 2,8%;

- Buzzi Unicem ha concluso la lista dei maggiori rialzi con un +2,2%. Questi risultati mettono in luce come anche una sola dichiarazione politica possa influenzare profondamente gli mercati azionari, specialmente quando si toccano le corde delicate del commercio e delle relazioni internazionali.



Il continuo monitoraggio delle dinamiche geopolitiche rimane cruciale per comprendere le future evoluzioni dell'economia globale. Le oscillazioni del sentiment continuano a essere un motore potente per le decisioni di investimento, capaci di innescare riprese inaspettate o brusche frenate.