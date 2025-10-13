Distruzione creativa: il Nobel che illumina il motore dell'economia e avverte sul suo futuro

Distruzione creativa: il Nobel che illumina il motore dell'economia e avverte sul suo futuro

Il prestigioso riconoscimento della Royal Swedish Academy of Sciences per le scienze economiche ha quest'anno puntato i riflettori su un concetto potente: la distruzione creativa. Un'idea che non solo spiega la dinamica fondamentale della crescita economica, ma lancia anche un messaggio chiarissimo sul ruolo cruciale dell'innovazione tecnologica nel plasmare il nostro futuro. I premiati, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, con il loro lavoro, hanno svelato le meccaniche complesse che trasformano il panorama economico. Si tratta di un premio che celebra la capacità trasformativa delle nuove idee, ma al contempo mette in guardia: il progresso non è automatico né indolore.



L'Accademia ha sottolineato come la distruzione creativa generi inevitabili conflitti, che devono essere affrontati e gestiti in modo costruttivo. Se non si riesce in questo, l'innovazione rischia di essere bloccata da attori economici e gruppi di interesse consolidati, che vedono messi in discussione i loro vantaggi acquisiti. Il contributo dei tre economisti insigniti del Nobel per l'economia è stato fondamentale per decifrare i meccanismi della crescita economica sostenuta dall'innovazione. Il loro studio chiarisce che il progresso non è un dato di fatto; piuttosto, richiede un impegno costante nel sostenere quei meccanismi che alimentano la distruzione creativa. Solo così si può evitare una ricaduta nella stagnazione. A Joel Mokyr, professore alla Northwestern University in Illinois, è andata metà del premio. La sua ricerca si è focalizzata sui prerequisiti che rendono possibile una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico.


Ha esplorato le radici storiche di questo fenomeno, dimostrando come la comprensione scientifica del perché le cose funzionano sia essenziale per costruire nuove scoperte e invenzioni, un aspetto spesso mancante prima della Rivoluzione Industriale. L'altra metà del premio è stata assegnata a Philippe Aghion, che collabora con il Collège de France, l'INSEAD e la London School of Economics and Political Science, e a Peter Howitt, della Brown University. I due economisti sono stati riconosciuti per la loro teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creatrice. In un articolo cardine del 1992, hanno sviluppato un modello matematico che illustra come l'introduzione di un prodotto nuovo e migliore nel mercato globale porti inevitabilmente al declino delle aziende che producono beni più vecchi. L'innovazione, dunque, è un processo a doppio taglio: è creativa perché genera novità, ma distruttiva perché rende obsoleta la tecnologia avanzata precedente.


Negli ultimi due secoli, per la prima volta nella storia dell'umanità, il mondo ha assistito a una crescita economica persistente. Questo ha permesso a un numero enorme di persone di uscire dalla povertà, ponendo le basi della nostra attuale prosperità. L'Accademia svedese sottolinea come l'accelerazione della tecnologia sia la colonna portante di questo sviluppo sostenuto, che si traduce in una migliore qualità della vita, salute e benessere. Nonostante questo sia diventato la normalità, la stagnazione economica era la condizione predominante per la maggior parte della storia umana. Anche con importanti scoperte occasionali, che a volte miglioravano le condizioni e i redditi, la crescita tendeva sempre a stabilizzarsi. Il lavoro degli economisti premiati con il Nobel ci mostra che questo ciclo può essere spezzato e che l'innovazione è il motore che permette di farlo, un motore che richiede manutenzione e una gestione attenta.


