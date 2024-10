Quota Lombardia: incentivo per PMI lombarde che vogliono quotarsi in Borsa

Quota Lombardia: un aiuto concreto per le PMI

Il contributo regionale sui costi di consulenza per la fase di quotazione è riconosciuto nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50% delle spese sostenute. 'Quota Lombardia' prevede un budget complessivo di 25 milioni di euro, distribuito nel prossimo triennio: 12 milioni di euro per il 2025, 9,6 milioni di euro per il 2026 e 3,4 milioni di euro per il 2027.

L'efficacia del 'Bonus IPO'

Secondo l'Osservatorio ECM di IRTOP Consulting, il 'Bonus IPO' nazionale, in vigore dal 2018, ha dimostrato di essere efficace nel favorire le quotazioni in Borsa. Nel periodo 2018-2023, l'incentivo ha sostenuto 149 IPO di PMI, con un utilizzo complessivo di circa 59 milioni di euro. L'obiettivo di 'Quota Lombardia' è quello di rafforzare ulteriormente la posizione delle PMI lombarde nel panorama economico, permettendo loro di affrontare il processo di quotazione, di attrarre investitori e di mantenere lo status di società quotata.

L'importanza dell'EGM per le PMI

Il mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana si è affermato come una fonte di finanza alternativa per la crescita delle PMI. Ad oggi, sono oltre 321 le società quotate sull'EGM, che capitalizzano complessivamente 8,5 miliardi di euro, per una raccolta totale di 6,1 miliardi di euro e circa 34.000 dipendenti.