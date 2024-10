L’intelligenza artificiale oltre le previsioni: la visione di Michael I. Jordan

Un sistema di agenti intelligenti

Il professor Jordan, docente all'Università di Berkeley, propone di guardare all'AI come ad un 'mercato', un sistema di agenti autonomi che interagiscono in tempo reale, imparando gli uni dagli altri e adattandosi alle condizioni in continua evoluzione. In questo scenario, l'apprendimento automatico non si limita a fare previsioni, ma diventa un processo di negoziazione e collaborazione tra agenti intelligenti.

Questa idea, derivata dalla 'teoria statistica dei contratti', ha implicazioni profonde per una varietà di settori. L'AI potrebbe essere applicata per ottimizzare la logistica, migliorare l'assistenza sanitaria, gestire le reti energetiche e persino rivoluzionare il modo in cui viene distribuita e consumata la musica.

L’iterazione come chiave

Il punto centrale della ricerca di Jordan è l'iterazione: la capacità di ripetere e imparare continuamente. Anziché basarsi su un'unica previsione, i sistemi intelligenti dovrebbero essere in grado di interagire, adattarsi e imparare l'uno dall'altro in tempo reale. Questo approccio, che prevede una continua evoluzione e adattamento, è più simile a come funzionano i mercati reali o le reti sociali.