Cina: nuove misure di stimolo economico

Jia Kang, già direttore generale dell'Institute for Fiscal Science, ha sottolineato l'importanza della gestione delle aspettative. Secondo Kang, Pechino dovrebbe emettere fino a 1,4 trilioni di dollari in obbligazioni governative a lungo termine per finanziare investimenti in infrastrutture e lavori pubblici.

Gli economisti di Citi concordano con Kang, sostenendo che un investimento di circa il 10% del PIL potrebbe essere necessario per rilanciare l'economia cinese.

I mercati aspettano con ansia i dati della crescita del terzo trimestre, che dovrebbero essere diffusi il 18 ottobre. La crescita del PIL nella prima metà dell'anno è stata del 5%, ma gli esperti prevedono una frenata rispetto agli obiettivi.