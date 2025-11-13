Oltre la soglia: IBM svela i processori quantum che ridefiniscono il futuro del calcolo



Queste tappe non rappresentano solo traguardi tecnici, ma punti di svolta che potrebbero riscrivere le regole dell'innovazione in molti settori.

"Ci sono molti elementi per rendere il calcolo quantistico utile al mondo", ha affermato Jay Gambetta, Direttore di IBM Research e IBM Fellow. "IBM è l'unica azienda posizionata per inventare e scalare rapidamente produzione, software, hardware e correzione degli errori quantistici per permettere lo sviluppo di applicazioni trasformative. Siamo entusiasti di annunciare oggi il raggiungimento di questi traguardi". Questa dichiarazione sottolinea la visione olistica di IBM, che abbraccia ogni aspetto della catena di valore quantistica.

Il nuovo processore IBM Quantum Nighthawk rappresenta la punta di diamante nell'arsenale di IBM, progettato specificamente per raggiungere il vantaggio quantistico. Si tratta di un'architettura all'avanguardia che, unita a un software quantistico ad alte prestazioni, mira a superare i limiti dei sistemi classici.



Il processore è atteso dagli utenti IBM entro la fine del 2025. Il vantaggio quantistico si concretizzerà quando un computer quantum sarà in grado di risolvere un problema in modo superiore rispetto a qualsiasi metodo classico esistente.

Le sue caratteristiche sono notevoli e pongono nuove basi per la computazione avanzata:

- Possiede 120 qubit interconnessi tramite 218 accoppiatori sintonizzabili di nuova generazione. Questi si collegano ai quattro vicini più prossimi in una griglia quadrata, garantendo un aumento di oltre il 20% nei collegamenti rispetto al precedente processore IBM Quantum Heron;

- La connettività elevata dei qubit permetterà agli utenti di eseguire circuiti con il 30% in più di complessità rispetto al processore precedente di IBM, mantenendo al contempo tassi di errore contenuti;

- Questa architettura innovativa consentirà di affrontare problemi computazionalmente più impegnativi, richiedendo fino a 5.000 porte a due qubit.



Tali operazioni di accoppiamento, o entanglement, sono fondamentali per il calcolo quantistico. Un'applicazione tipica potrebbe essere la determinazione dell'energia dello stato fondamentale di una molecola, rivelando scoperte chiave sul suo funzionamento.

Le aspettative per le future evoluzioni di IBM Quantum Nighthawk sono alte: si prevede che supporterà l'esecuzione di fino a 7.500 porte entro la fine del 2026 e ben 10.000 porte nel 2027. Arrivando al 2028, i sistemi basati su Nighthawk potrebbero superare le 15.000 porte a due qubit, abilitate da oltre 1.000 qubit con collegamenti a lunga distanza, una capacità già dimostrata sui processori sperimentali di IBM.

La verifica del vantaggio quantistico è un processo collaborativo. IBM si aspetta che le prime conferme da parte della community arrivino entro la fine del 2026. Per promuovere una convalida rigorosa e stimolare i migliori approcci quantistici e classici, IBM, insieme a Algorithmiq, Flatiron Institute e BlueQubit, sta alimentando un tracker del vantaggio quantistico aperto e guidato dalla community.



Questo strumento permetterà di monitorare e validare sistematicamente le nuove dimostrazioni di vantaggio quantistico. Attualmente, il tracker supporta tre esperimenti incentrati sulla stima degli osservabili, algoritmi variazionali e problemi con verifica classica efficiente. Nel corso del prossimo anno, l'azienda incoraggerà la community a contribuire a questo strumento, favorendo un confronto continuo con i metodi classici più avanzati.

"Sono orgogliosa che il nostro team di Algorithmiq stia guidando uno dei tre progetti del nuovo tracker del vantaggio quantistico. Il modello che abbiamo progettato esplora regimi così complessi da sfidare tutti i metodi classici all'avanguardia finora testati", ha affermato Sabrina Maniscalco, CEO e co-founder di Algorithmiq. "Gli esperimenti iniziali di IBM confermano le nostre previsioni e le simulazioni indipendenti del Flatiron Institute ne convalidano la solidità classica.

Questi sono solo i primi passi: il vantaggio quantistico richiederà tempo per essere verificato e il tracker consentirà a tutti di seguire questo percorso".

Hayk Tepanyan, CTO e co-founder di BlueQubit, ha aggiunto: "BlueQubit è orgogliosa di supportare gli sforzi di IBM per controllare le dichiarazioni e gli algoritmi per il raggiungimento del vantaggio quantistico, mentre i computer quantistici stanno entrando in un regime che va oltre quello classico. Attraverso il nostro lavoro sui circuiti con picco, siamo entusiasti di contribuire a formalizzare casi in cui i computer quantistici stanno iniziando a superare di gran lunga le prestazioni dei computer classici".

Per concretizzare un vantaggio quantistico verificato sui nuovi sistemi, gli sviluppatori necessitano di un controllo profondo sui propri circuiti e devono impiegare computer classici ad alte prestazioni, o HPC, per mitigare gli errori che possono verificarsi durante il calcolo.



IBM offre agli sviluppatori un controllo senza precedenti, estendendo le capacità dei circuiti dinamici. Questo garantisce un aumento del 24% nella precisione su processori con oltre 100 qubit. L'azienda sta anche espandendo Qiskit con un nuovo modello di esecuzione che consente un controllo a granularità fine e un'interfaccia C-API, abilitando funzionalità di mitigazione degli errori accelerate da HPC e riducendo il costo di estrazione di risultati accurati di oltre 100 volte.

Con la maturazione dei computer quantistici, la community globale del quantum si sta allargando, accogliendo esperti di HPC e del mondo scientifico. IBM facilita questa integrazione fornendo un'interfaccia C++ a Qiskit, mediante una C-API, che permette la programmazione quantistica nativa negli ambienti HPC esistenti. L'azienda continua a essere leader nelle funzionalità avanzate di esecuzione dei circuiti, inclusi quelli dinamici e un maggiore controllo sull'esecuzione degli algoritmi per la mitigazione degli errori.



Entro il 2027, IBM prevede di estendere Qiskit con librerie computazionali in settori come l'apprendimento automatico e l'ottimizzazione, con l'obiettivo di affrontare meglio sfide fisiche e chimiche fondamentali, come le equazioni differenziali e le simulazioni hamiltoniane.

Parallelamente allo sviluppo dei componenti per il vantaggio quantistico, IBM sta compiendo passi rapidi verso la costruzione del primo computer quantistico fault-tolerant su larga scala entro il 2029. È stato annunciato IBM Quantum Loon, un processore sperimentale che, per la prima volta, dimostra come IBM abbia sviluppato tutti i componenti chiave necessari per il calcolo quantistico fault-tolerant. Loon valida una nuova architettura pensata per implementare e scalare i componenti essenziali per una correzione degli errori quantistici pratica ed efficiente. IBM ha già mostrato le innovative funzionalità integrate in Loon, tra cui l'introduzione di più livelli di routing di alta qualità e bassa dispersione per creare connessioni a lunga distanza sui chip – noti come "c-coupler" – che collegano fisicamente qubit distanti sullo stesso chip, oltre agli accoppiatori con i qubit più vicini.



Sono state implementate anche tecnologie per il reset dei qubit durante i calcoli, un aspetto cruciale.

Raggiungendo un altro pilastro fondamentale del calcolo quantistico fault-tolerant, IBM ha dimostrato la capacità di usare hardware di calcolo classico per decodificare gli errori in modo accurato e in tempo reale, impiegando meno di 480 nanosecondi, grazie all'uso dei codici qLDPC. Questa impresa ingegneristica è stata completata un anno prima del previsto. Questo traguardo, combinato con Loon, costituisce una pietra miliare necessaria per scalare i codici qLDPC sui qubit superconduttori ad alta velocità e fedeltà, che rappresentano il cuore dei computer quantistici IBM.

Per sostenere l'espansione dei suoi computer quantistici, IBM ha annunciato che la produzione primaria dei wafer dei suoi processori quantistici sarà realizzata presso l'avanzato impianto di fabbricazione di wafer da 300 mm dell'Albany NanoTech Complex a New York.



Le strumentazioni all'avanguardia per i semiconduttori e le capacità di operatività continua di questa struttura hanno già accelerato in modo significativo la velocità con cui IBM può migliorare ed espandere le capacità dei suoi processori quantistici, permettendo all'azienda di aumentare la connessione dei qubit, la densità e le prestazioni. Questo ha portato a risultati concreti:

- I tempi necessari per costruire ogni nuovo processore sono stati dimezzati, raddoppiando così la velocità degli sforzi di ricerca e sviluppo;

- È stato raggiunto un aumento di dieci volte nella complessità dei chip quantistici;

- È stata abilitata la ricerca e l'esplorazione di più progetti in parallelo, ottimizzando l'innovazione.

IBM sta ulteriormente espandendo la sua pipeline di processori quantistici, un fattore che incrementa la rapidità con cui i wafer quantistici da 300 mm fabbricati ad Albany possono essere trasformati in processori e, infine, testati e integrati nei sistemi.



Questo laboratorio rafforzerà la capacità di IBM di trasformare velocemente i wafer in chip e di accelerare le fasi finali di elaborazione, assemblaggio e collaudo.