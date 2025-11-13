Le 25 migliori aziende al mondo dove lavorare: Hilton prima, Italia assente



Completa il podio Cisco, gigante tecnologico statunitense specializzato in soluzioni di connettività e comunicazione. Gli Stati Uniti dominano la geografia dell'eccellenza lavorativa con il 64% delle aziende premiate (16 organizzazioni su 25). La Germania si posiziona seconda con il 12% (3 aziende), seguita da Irlanda e Regno Unito con l'8% ciascuna (2 aziende). Francia e Liechtenstein contribuiscono con il 4% (un'azienda ciascuna). L'Italia risulta completamente assente dalla classifica, nonostante 19 delle 25 organizzazioni premiate abbiano una presenza sul territorio nazionale. Il settore Information Technology domina con il 32% delle aziende classificate (8 organizzazioni), riflettendo l'importanza crescente del comparto tecnologico nell'economia globale. Seguono manifattura e produzione e servizi finanziari e assicurativi con il 12% ciascuno (3 aziende per settore).



Il settore alberghiero, i servizi professionali, biotecnologie e farmaceutica e il retail rappresentano l'8% ciascuno (2 aziende per categoria). Chiudono assistenza sanitaria, edilizia e trasporti con il 4% (un'azienda ciascuno). "Non importa quale sia il paese o il continente di appartenenza delle migliori organizzazioni al mondo poiché ciò che conta è la fiducia che instaurano con i collaboratori", afferma Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia. "È triste però constatare che nessuna azienda italiana sia presente in questa esclusiva classifica". La metodologia di valutazione richiede criteri stringenti: le organizzazioni devono avere almeno 5mila dipendenti a livello mondiale ed essere certificate come eccellenti luoghi di lavoro in almeno cinque ranking continentali tra Asia, Europa, America Latina, Africa, Nord America o Australia.



La top 25 completa include nomi prestigiosi del panorama economico mondiale. Accenture (Irlanda) rappresenta i servizi professionali, Marriott International (Stati Uniti) rafforza la presenza del settore alberghiero, mentre AbbVie (Stati Uniti) porta il farmaceutico. TP dalla Francia e Stryker dagli Stati Uniti rappresentano rispettivamente servizi professionali e manifattura. Il comparto tecnologico mostra la sua forza con Salesforce, ServiceNow, Nvidia, Cadence, Adobe e Crowdstrike, tutte aziende statunitensi che stanno ridefinendo l'innovazione digitale. Experian dall'Irlanda aggiunge una presenza europea nel settore IT. I servizi finanziari sono rappresentati da MetLife (Stati Uniti), Allianz (Germania) e Admiral Group (Regno Unito), mentre il retail vede Specsavers (Regno Unito) e Trek Bicycle (Stati Uniti).



L'assistenza sanitaria trova spazio con Siemens Healthineers (Germania), il farmaceutico con Viatris (Stati Uniti) e la manifattura con Dow e SC Johnson, entrambe americane. Hilti dal Liechtenstein rappresenta il settore delle costruzioni, unica azienda di questa piccola nazione europea a entrare nella classifica globale. Le aziende premiate si distinguono per l'eccezionale esperienza offerta ai collaboratori in termini di fiducia, orgoglio e spirito di squadra. "Tra gli oltre 9 milioni di collaboratori intervistati, c'è un numero sempre maggiore che afferma che la propria azienda ripone fiducia in loro e desidera che crescano come persone e professionisti", sottolinea Zollo. "Queste organizzazioni sono poi le stesse che superano i benchmark di mercato in termini di valore azionario e crescita e hanno una produttività estremamente più alta rispetto alla media dei loro competitor". L'assenza italiana dalla classifica solleva interrogativi sulla cultura manageriale del paese.



"Il fatto che nessuna azienda italiana sia presente in questo ranking esclusivo conferma come la cultura manageriale italiana abbia ancora un limite rispetto all'importanza di imparare ad ascoltare e confrontarsi con i feedback dei collaboratori", evidenzia il CEO di Great Place to Work Italia. "Per poter riuscire a rispondere alle sfide epocali poste dall'attuale situazione economica e geopolitica, il management delle organizzazioni italiane deve fare un bagno di umiltà".