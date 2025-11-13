La produzione industriale in Europa accelera: i dati di settembre 2025 svelano un inatteso rimbalzo



Contemporaneamente, l'intera UE ha mostrato una crescita più marcata, con un aumento dello 0,8%. Questi dati rappresentano una netta inversione di tendenza se si considera il calo significativo registrato ad agosto 2025, quando la produzione era scesa dell'1,1% nell'Area dell'euro e dello 0,9% nell'UE.

Guardando al confronto annuale, il panorama si presenta con una solida espansione. Nel settembre 2025, l'attività industriale ha segnato un +1,2% nell'Area dell'euro e un +2,0% nell'UE se confrontata con lo stesso mese dell'anno precedente, il settembre 2024. Questo indica una traiettoria di crescita costante su base più ampia.

Analizzando le componenti specifiche della produzione, emergono andamenti differenziati. Nell'Area dell'euro, a settembre 2025, la crescita è stata trainata da diversi settori:

- i beni intermedi sono aumentati dello 0,3%;

- l'energia ha registrato un notevole incremento dell'1,2%;

- i beni strumentali sono cresciuti dello 0,3%.



Nondimeno, si è osservata una contrazione per i beni di consumo durevoli, diminuiti dello 0,5%, e un calo più consistente per i beni di consumo non durevoli, che hanno perso il 2,6%.

Nel più ampio contesto dell'UE, la fotografia è in parte simile, ma con alcune distinzioni positive: i beni intermedi hanno visto un aumento dello 0,4%; l'energia è cresciuta dello 0,9%; i beni strumentali hanno segnato un +0,4%; anche i beni di consumo durevoli sono aumentati, seppur marginalmente, dello 0,1%. La flessione ha interessato solo i beni di consumo non durevoli, con una diminuzione dello 0,4%.

Tra i singoli Stati membri, alcune nazioni hanno brillato per le loro performance mensili. La Danimarca ha registrato il balzo più significativo, con un impressionante +7,2%. La seguono la Svezia, con un +5,3%, e la Grecia, che ha segnato un solido +4,8%. Dall'altro lato dello spettro, alcune economie hanno affrontato sfide maggiori, con l'Irlanda che ha mostrato la diminuzione più rilevante, un drastico -9,4%.



Calano anche il Lussemburgo, con un -5,7%, e Malta, che ha registrato un -1,7%. Per quanto riguarda le principali economie, l'Italia ha mostrato un robusto +2,8%, la Germania un +1,9% e la Francia un +0,8%.

Passando all'analisi annuale, rispetto al settembre 2024, le dinamiche settoriali nell'Area dell'euro si sono rivelate così:

- i beni intermedi sono cresciuti dello 0,5%;

- l'energia ha avuto un aumento marcato del 2,1%;

- i beni strumentali sono saliti dell'1,1%;

- i beni di consumo non durevoli hanno mostrato un +2,2%.

Unico segmento in contrazione, i beni di consumo durevoli hanno perso il 3,0%.

Per l'intera UE, il confronto annuale con settembre 2024 evidenzia: un aumento dello 0,6% per i beni intermedi; una crescita dell'1,2% per l'energia; i beni strumentali sono aumentati dell'1,7%; un'espansione notevole del 4,5% per i beni di consumo non durevoli.



Anche in questo caso, i beni di consumo durevoli hanno registrato un calo dell'1,5%.

A livello di singoli Paesi, la Svezia si è distinta per l'incremento annuale più elevato, con un eccezionale +14,7%. La Danimarca ha visto un +9,5% e la Grecia un +7,1%. Al contrario, alcune nazioni hanno affrontato sfide significative: la Bulgaria ha registrato il calo maggiore, con un -5,6%, seguita dal Lussemburgo (-3,4%) e dalla Lituania (-2,3%). Tra le grandi economie, l'Italia ha mostrato una crescita annuale dell'1,5%, la Francia dell'1,4%, ma la Germania ha segnato un modesto calo dello 0,8%.

Questi dati di Eurostat disegnano un quadro di ripresa disomogenea ma incoraggiante per la produzione industriale europea a settembre 2025. Nonostante alcune contrazioni settoriali e le difficoltà individuali di alcuni Stati membri, la tendenza generale indica un'espansione, particolarmente evidente su base annuale. Ciò suggerisce che, dopo le turbolenze passate, l'attività manifatturiera stia trovando un nuovo slancio, fondamentale per la stabilità economica dell'intero blocco.



