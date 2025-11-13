Il World Business Forum 2025 tra talento e leadership nell'era AI



Attraverso gli interventi illuminanti degli esperti e momenti significativi di networking, i partecipanti hanno potuto esplorare visioni e strumenti concreti per affrontare il cambiamento con la necessaria visione e un coraggio rinnovato. L'edizione 2026 del World Business Forum promette di esplorare temi all'avanguardia quali la creatività, il talento, l'intelligenza artificiale e la leadership. Il parterre di relatori annunciato è eccezionale, e include:

- Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale;

- Paola Antonelli, visionaria creativa di fama globale e Senior Curator of Architecture and Design al MoMA di New York;

- Chris Barton, Fondatore ed ex CEO di Shazam;

- Zack Kass, ex responsabile Go-to-Market di OpenAI;

- Marcus Collins, marketer pluripremiato ed esperto di strategia di marca;

- Stephen M.R. Covey, massimo esperto mondiale di fiducia organizzativa;

- Amy Gallo, coach ed esperta di riferimento nella risoluzione dei conflitti e nelle dinamiche sul posto di lavoro;

- Rita McGrath, tra le massime esperte di strategia e docente alla Columbia Business School;

- Justin Trudeau, Primo Ministro del Canada dal 2015 al 2025.



Ana Mazzeo, Managing Director di WOBI Italia, ha sottolineato il valore insostituibile del World Business Forum come evento unico, «in cui ripensare i modelli di leadership del futuro, un luogo in cui poter esplorare nuovi modi di pensare e collaborare, lasciandosi ispirare dai più grandi business thinker mondiali». Ha poi aggiunto che WOBI ha raggiunto traguardi eccezionali, coinvolgendo in un anno oltre 20.000 executive. «Da 22 anni siamo il punto di riferimento per imprenditori, manager e innovatori. L'edizione italiana è oggi la più grande a livello globale e rappresenta una piattaforma che connette chi partecipa agli eventi in una community attiva tutto l'anno», ha concluso. Ha infine evidenziato che l'edizione 2026, appena annunciata, vedrà la partecipazione di speaker internazionali di eccellenza che affronteranno argomenti cruciali come la creatività, l'intelligenza artificiale, il talento e le nuove strategie di crescita. Durante il forum, Nouriel Roubini, docente ed economista statunitense, ha offerto una disamina lucida e, per molti, inquietante di un mondo che, a sua detta, è entrato nell'era dell'«iper-incertezza».



Dalla pandemia al conflitto in Ucraina, dal Medio Oriente alla rinnovata rivalità tra Stati Uniti e Cina, l'economista ha delineato un contesto dove stiamo transitando «dall'ordine al disordine, dalla stabilità all'instabilità, e in alcuni casi verso il caos». Nondimeno, le innovazioni in atto, dall'AI al quantum computing, dalla biotecnologia alla fusione nucleare, potrebbero rappresentare, secondo Roubini, «la più grande rivoluzione della storia umana». Queste, se gestite sapientemente, hanno il potenziale per rilanciare la produttività e la crescita, trasformando la stagnazione in un nuovo ciclo espansivo basato su «shock positivi dal lato dell'offerta». Per scongiurare l'irrilevanza, ha esortato l'Europa a investire energicamente nell'innovazione e a favorire una maggiore coesione e collaborazione politica. La sola certezza oggi è l'incertezza stessa, ha affermato, ma da essa può scaturire una nuova stagione di crescita, se avremo il coraggio di cambiare. Adam Grant, psicologo organizzativo di fama mondiale e autore bestseller del New York Times, ha portato al World Business Forum 2025 un messaggio nitido: ognuno di noi custodisce un potenziale inespresso, ma per liberarlo sono indispensabili coraggio, curiosità e l'abilità di abbracciare le sfide senza il timore di sbagliare.



La crescita, sia personale che professionale, non dipende unicamente dalle competenze tecniche; essa è profondamente legata alla qualità del proprio network di relazioni e alla capacità di accogliere critiche costruttive. Grant ha inoltre evidenziato che la fiducia si genera dall'azione, ovvero è imperativo sperimentare, osare e trarre insegnamento dagli errori per poter conseguire qualsiasi obiettivo. Solo attraverso questa dinamica è possibile crescere e realizzare pienamente il proprio potenziale. Anche Amal Clooney è intervenuta al World Business Forum 2025 per condividere la sua vasta esperienza come avvocata internazionale specializzata in diritti umani. Durante il suo discorso, ha illustrato il lavoro della Clooney Foundation for Justice e il programma Waging Justice for Women, iniziative che offrono assistenza legale essenziale a vittime di abusi e violenze in oltre 40 paesi. Clooney ha rimarcato come la lotta per la giustizia esiga una determinazione incrollabile, una resilienza profonda e il coraggio di confrontarsi persino con poteri politici ed economici consolidati.



Nelle due giornate intense di contenuti e confronti, il World Business Forum 2025 ha ribadito la sua posizione di riferimento per la leadership e l'innovazione, rafforzando il ruolo di WOBI come partner strategico per chiunque ambisca a generare valore nel mondo del business. Il prossimo appuntamento con il World Business Forum è già fissato per il 18 e 19 novembre 2026, a testimonianza dell'impegno costante di WOBI nel promuovere una leadership visionaria e orientata allo sviluppo.