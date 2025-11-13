Il FTSE MIB sfiora i massimi del 2001: cosa nasconde il crollo di Azimut





Nonostante il quadro generale di forza, la giornata è stata dominata da forti turbolenze su alcuni titoli specifici che hanno contrastato la spinta positiva del listino. È stato il caso del pesante tonfo di Azimut Holdings, le cui azioni hanno subito un crollo di quasi il 10% in una singola seduta. Dietro questa caduta drammatica c’è l’intervento diretto della Banca d'Italia, un'autorità di vigilanza estremamente rispettata nei mercati finanziari. L'istituto centrale ha rilevato quelle che ha definito gravi lacune organizzative e di governance aziendale all'interno di una controllata del gruppo, arrivando a giudicarla inadatta a condurre operazioni di grande rilevanza. Questa notizia ha sollevato forti preoccupazioni immediate tra gli investitori riguardo la solidità della gestione del gruppo.

Altre società hanno chiuso in rosso, pur con motivazioni diverse. Terna ha registrato un ribasso dello 0,9% dopo aver presentato risultati trimestrali che non hanno incontrato le aspettative degli analisti.



Un altro titolo che ha perso terreno, scivolando di un punto percentuale, è stato Poste Italiane, che pure aveva comunicato risultati trimestrali solidi e incoraggianti.

Il bilanciamento dell'indice è stato garantito dalla performance eccellente di alcuni colossi assicurativi ed energetici. Assicurazioni Generali ha brillato in modo particolare, guadagnando l'1,7% dopo aver annunciato una crescita degli utili a doppia cifra per i primi nove mesi dell'anno. Si tratta di un segnale forte sulla resilienza del settore. La stessa Enel ha mostrato un leggero avanzamento, chiudendo in positivo dello 0,5% in attesa della diffusione dei suoi risultati del terzo trimestre, su cui il mercato nutre attese positive. La forza intrinseca dei maggiori player ha quindi permesso al FTSE MIB di resistere, non ostante le scosse specifiche. Il mercato, dunque, si mantiene in territorio elevato, ma la vigilanza sulla salute della governance aziendale delle singole realtà quotate resta un imperativo categorico per la sostenibilità del rally.



