I BTP italiani tornano a salire: cosa nasconde la mossa di BCE e USA



L’inflazione, pur non essendo domata del tutto, si sta avvicinando all’obiettivo stabilito, un elemento che rafforza la convinzione del mercato: per il momento, la BCE manterrà i tassi di interesse stabili. Questo orientamento di cautela supporta l'idea che la politica monetaria BCE non subirà scosse imminenti. Ciononostante, gli operatori continuano a prezzare una riduzione dei tassi nel futuro. Le aspettative attuali vedono una probabilità di circa il 40% che si verifichi un taglio di 25 punti base da parte della BCE entro il settembre 2026.

Oltreoceano, lo scenario è meno definito per la Fed. Le scommesse su un potenziale taglio dei tassi di interesse già nel mese di dicembre si sono allentate. Questo cambiamento è dovuto in parte ai segnali contrastanti provenienti dal mercato del lavoro USA, il quale ha mostrato alcuni segnali di ammorbidimento, ma anche alle diverse dichiarazioni rilasciate dai membri della Federal Reserve. La volatilità tra le due sponde dell'Atlantico esercita sempre una pressione sui mercati obbligazionari europei, Italia inclusa.





Parallelamente al contesto internazionale, gli investitori monitorano con attenzione la traiettoria fiscale di Italia. Il disegno di legge sul Bilancio 2025 è attualmente in fase di esame parlamentare. Si tratta di un passaggio cruciale per dimostrare la solidità delle finanze pubbliche nazionali. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: ridurre il deficit italiano.

Il governo italiano ha infatti delineato una strategia per far scendere il rapporto deficit/PIL al 3,0% nel 2025. Questo avverrebbe dopo una previsione del 3,4% per l’anno in corso, il 2024. Questo sforzo è fondamentale e non è solo un esercizio contabile. Rappresenta la strada maestra per uscire dalla Procedura per Deficit Eccessivo dell'Unione Europea entro il 2026.

La stabilizzazione del debito è la chiave per ridurre la percezione del rischio e, conseguentemente, abbassare il costo di emissione dei nuovi BTP. Gli obiettivi principali del bilancio sono chiaramente definiti:

- Ridurre il deficit dal 3,4% (2024) al 3,0% (2025);

- Consolidare la fiducia dei mercati finanziari internazionali;

- Creare le condizioni per uscire dalla Procedura per Deficit Eccessivo entro il 2026.





La capacità di Italia di rispettare queste proiezioni sarà determinante per la stabilità dei rendimenti BTP nei prossimi mesi. Il mercato non attende segnali deboli; richiede fatti concreti, soprattutto in un momento in cui le principali banche centrali stanno ricalibrando le loro strategie a lungo termine.