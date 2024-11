Volkswagen e Rivian si uniscono per creare un gigante dell’elettrico



La Volkswagen Group (VW) e Rivian, rivale di Tesla, hanno lanciato una joint venture, con il gigante automobilistico tedesco che aumenta il suo investimento nella partnership.

Un'alleanza strategica per affrontare la competizione

L'accordo, che ha un valore di 5,8 miliardi di dollari, nasce in un momento in cui la domanda globale di auto elettriche sta rallentando e la concorrenza da parte dei produttori cinesi è in aumento. La partnership consentirà alle due società di condividere tecnologie chiave, permettendo a Rivian di accedere a un importante finanziamento e a Volkswagen di implementare la tecnologia di Rivian nella propria gamma di veicoli. La prima gamma di modelli VW dotati della tecnologia Rivian dovrebbe essere disponibile per i clienti entro il 2027.

Rivian ottiene un prezioso finanziamento

La joint venture è particolarmente importante per Rivian, che sta ancora cercando di ottenere profitti. La società sta preparando il lancio del suo modello R2, un SUV più piccolo e conveniente rispetto ai suoi attuali modelli. I finanziamenti ottenuti dalla joint venture sono essenziali per sostenere il lancio di questo nuovo modello.

Volkswagen affronta le sfide del mercato

La Volkswagen Group, che include marchi come Audi, Lamborghini e Porsche, sta affrontando sfide significative nel mercato. L'aumento dei costi, il calo delle vendite, la concorrenza da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici e un passaggio più lento del previsto dai veicoli a benzina e diesel stanno mettendo pressione sul gruppo. La joint venture con Rivian potrebbe essere un passo importante per affrontare queste sfide e posizionarsi per il futuro del mercato automobilistico.