Inflazione USA: crescita stabile a ottobre



L'inflazione negli Stati Uniti ha registrato un aumento dello 0,2% a ottobre, in linea con le attese degli analisti e con il tasso del mese precedente.

Alloggi e food trainano l'inflazione

Il settore real estate ha avuto un ruolo chiave nell'aumento dei prezzi, con un incremento dello 0,4%, contribuendo per oltre la metà alla crescita complessiva dell'inflazione. Anche l'indice alimentare è salito dello 0,2%, con un aumento dello 0,1% per il cibo a casa e dello 0,2% per il cibo fuori casa.

Energia stabile, inflazione annua al 2,6%

Il settore energetico è rimasto stabile a ottobre, dopo un calo dell'1,9% a settembre. Su base annua, l'inflazione ha mostrato un incremento del 2,6%, superando il 2,4% del mese precedente e in linea con le previsioni del mercato.