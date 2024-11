Google Gemini: aggiornamenti e un nuovo passo avanti per l'AI



Google ha appena aggiornato il suo chatbot Gemini, introducendo funzionalità che promettono di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i documenti e svolgiamo le attività lavorative quotidiane.

L'AI che legge i tuoi file

La novità più importante riguarda la capacità di Gemini di "leggere" i nostri file. Gli utenti possono ora caricare direttamente nel sistema una varietà di documenti, dai classici Google Docs ai fogli di calcolo, dai PDF ai file XLSX. Questa funzione rende l'interazione con l'assistente più fluida e naturale, poiché Gemini può ora analizzare documenti complessi e fornire risposte basate sui contenuti specifici.

È come avere un collaboratore esperto che può esaminare rapidamente grandi quantità di dati e trarre informazioni preziose. Tuttavia, questa funzionalità è disponibile solo per i clienti Google Workspace con abbonamenti Business, Enterprise o Education che hanno attivato le estensioni Workspace.

Ci sono anche dei limiti tecnici: si possono caricare al massimo 10 file alla volta, ciascuno non più grande di 100 MB.

Gemini per il mondo del business

Google ha sviluppato una serie di "Gems" preimpostati, pensati come strumenti specializzati per il marketing, le vendite e l'analisi del sentiment dei clienti. Questi "Gems" offrono un'esperienza simile ad avere consulenti virtuali specializzati in diversi settori aziendali.

Un esperto di marketing può calcolare i costi di acquisizione clienti e fare previsioni basate sui dati storici. Un ideatore di pitch commerciali può creare presentazioni più convincenti. Un consulente per le assunzioni può aiutare a creare descrizioni di lavoro e domande per i colloqui. Uno specialista della comunicazione può creare messaggi personalizzati ai clienti. Un creatore di contenuti può scrivere testi in linea con il brand. Un analizzatore di sentiment può monitorare le tendenze nel feedback dei clienti.

Gemini per il mondo mobile

Le nuove funzionalità di Gemini per dispositivi mobili sono particolarmente interessanti. Gli utenti possono ora trasformare note scritte a mano in testo digitale e creare immagini da schizzi.

Questa funzione verrà implementata gradualmente nelle prossime settimane.

Gemini per l'istruzione

Google ha lanciato Gemini per gli studenti che utilizzano Google Workspace for Education. L'obiettivo è rendere l'AI uno strumento accessibile a tutti, in classe e non solo. Gli studenti di almeno 13 anni (o dell'età minima richiesta nel loro paese) possono utilizzare Gemini per studiare, approfondire argomenti di interesse e sviluppare la propria creatività.