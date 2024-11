Bitcoin vola: Trump spinge la criptovaluta oltre i 90.000 dollari



Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo record, superando i 90.000 dollari, un balzo del 20% in una settimana. La spinta è dovuta alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. I mercati anticipano misure protezionistiche da parte del nuovo presidente, con conseguenti aumenti dell’inflazione.

Trump e l’inflazione: il mercato scommette su politiche protezionistiche

La vittoria di Trump ha portato a un’impennata del Bitcoin e ad un aumento della volatilità sui mercati finanziari. Gli investitori scommettono che le politiche protezionistiche del nuovo presidente, come i dazi, porteranno ad un’inflazione più alta. Questo scenario favorirebbe la criptovaluta come bene rifugio.

Mercati cauti: il dollaro in calo dopo i dati sull’inflazione

Nonostante il rally del Bitcoin, i mercati finanziari sono cauti. L’inflazione statunitense è rimasta stabile ad ottobre, in linea con le attese. Il dato non ha modificato le aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve, che dovrebbe continuare a tagliare i tassi di interesse. Il dollaro ha perso terreno rispetto alle principali valute dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione.

Wall Street in rialzo: il mercato azionario si prepara a Trump

Wall Street ha aperto in rialzo, con il Dow Jones in crescita dello 0,15%, il Nasdaq dello 0,11% e lo S&P 500 dello 0,13%. Gli investitori si preparano all’amministrazione Trump, sperando in un periodo di crescita economica.

L’Asia soffre: Tokyo in calo dopo la vittoria di Trump

L’indice Nikkei di Tokyo ha chiuso con un pesante -1,66% dopo la vittoria di Trump. Gli altri indici asiatici si sono mossi in ordine sparso. Gli investitori temono l’impatto delle politiche protezionistiche di Trump sull’economia globale.