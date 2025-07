L'inatteso surplus di bilancio USA: come i dazi di Trump stanno avendo effetto

Queste cifre sono state rese pubbliche l'11 luglio dal Dipartimento del Tesoro.

Le entrate straordinarie derivanti dai dazi hanno contribuito a ridurre il deficit dell'anno fiscale in corso a 1,34 trilioni di dollari, un miglioramento dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per offrire un confronto, vale la pena notare che giugno 2024 si era chiuso con un deficit di 71 miliardi di dollari. Un elemento cruciale dietro questo miglioramento del saldo è l'incremento record delle entrate doganali. I dati del Tesoro hanno evidenziato che la raccolta dei dazi ha raggiunto la notevole cifra di 27 miliardi di dollari solo a giugno.

Questo porta il totale delle entrate tariffarie da ottobre a 108 miliardi di dollari, il livello più alto mai registrato nei primi nove mesi di un anno fiscale. Il risultato di giugno rappresenta un aumento considerevole rispetto al precedente record di 22 miliardi di dollari segnato a maggio ed è circa il 93% superiore rispetto ai 56 miliardi di dollari incassati nello stesso periodo di nove mesi dell'anno precedente.



Inoltre, finora, nel mese di luglio, i dazi doganali hanno già aggiunto altri 2,4 miliardi di dollari alle casse federali, stando ai dati giornalieri del Tesoro. I

l segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha anticipato entrate tariffarie ancora più consistenti nei mesi a venire. Parlando alla riunione di gabinetto della Casa Bianca l'8 luglio, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono sulla buona strada per raccogliere 300 miliardi di dollari entro la fine dell'anno solare 2025. Ha sottolineato che i dazi "importanti" imposti dall'amministrazione Trump non sono entrati in vigore fino al secondo trimestre. Ed è fondamentale considerare che questo rappresenta solo la prima parte degli introiti previsti. I dazi, infatti, stanno anche incentivando significativi investimenti che, in un secondo momento, genereranno a loro volta entrate fiscali dirette e indirette, con un effetto che si manifesterà nel tempo. Dal suo ritorno alla Casa Bianca per un secondo mandato, Trump ha imposto dazi universali del 10% sui partner commerciali, affiancati da dazi reciproci annunciati ad aprile su una serie di nazioni, calibrati in base alle barriere commerciali che esse mantengono con gli Stati Uniti.





Inizialmente, Trump aveva applicato una sospensione di 90 giorni alla maggior parte dei dazi reciproci, per poi firmare un ordine esecutivo che ha prorogato tale sospensione fino al 1° agosto. Negli ultimi giorni, il presidente ha inviato lettere a diverse nazioni, tra cui Giappone, Corea del Sud e Thailandia, informandole che dopo il 1° agosto saranno imposte tariffe reciproche tra il 25% e il 40%, a meno che non accettino di ridurre le barriere commerciali e negoziare accordi bilaterali.

Trump ha affermato con chiarezza che i dazi più elevati aumenteranno in modo sostanziale le entrate del governo. “I grandi guadagni inizieranno ad arrivare il 1° agosto. Credo che questo sia stato chiarito oggi dalle lettere inviate ieri e oggi”, ha dichiarato durante la riunione di gabinetto. Bessent ha anche citato un rapporto del 4 giugno dell'Ufficio del Bilancio del Congresso, secondo cui le entrate derivanti dai dazi potrebbero raggiungere i 2,8 trilioni di dollari nel prossimo decennio, una cifra che, secondo l'amministrazione, è sottostimata.



Trump ha dichiarato che non prorogherà la scadenza del 1° agosto per l'entrata in vigore dei dazi reciproci, segnalando una posizione decisa dopo aver inizialmente suggerito flessibilità per i paesi che offrissero concessioni commerciali. In una serie di recenti comunicazioni, Trump ha annunciato nuovi dazi come segue:

- 25% su Giappone, Kazakistan, Malesia, Corea del Sud e Tunisia;

- 30% su Bosnia-Erzegovina e Sudafrica;

- 32% su Indonesia;

- 35% su Bangladesh e Serbia;

- 36% su Cambogia e Thailandia;

- 40% su Birmania (nota anche come Myanmar) e Laos.

Successivamente sono stati imposti dazi del 30% per l'Unione Europea, per il Messico e del 50% per il Brasile.

In ogni lettera, Trump ha enfatizzato la possibilità di ridurre i dazi se i paesi aprissero i loro mercati e diminuissero le barriere non tariffarie, sostenendo con forza che i persistenti deficit commerciali rappresentano “una grave minaccia” per l'economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.





Più di recente, Trump ha inviato un'ulteriore serie di lettere, specificando che Algeria, Iraq, Libia e Sri Lanka saranno soggetti a un dazio del 30%, Brunei e Moldavia a un dazio del 25% e le Filippine a un dazio del 20%.