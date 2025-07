Dazi e difese: la sorprendente strada dell'Europa verso una crescita rinnovata

Panetta ha evidenziato come l’inasprimento delle barriere doganali potrebbe frammentare le filiere produttive globali, aumentando i costi di produzione e alimentando l’inflazione. Questa dinamica, ha avvertito, potrebbe sottrarre mezzo punto percentuale alla crescita nell’area dell’euro tra il 2025 e il 2027. Ciononostante, il governatore ha anche sottolineato un cambiamento epocale. Per la prima volta da decenni, il ruolo centrale del dollaro nel sistema finanziario globale è stato esplicitamente messo in discussione. Questo scenario, a suo dire, apre nuove opportunità per il vecchio continente. Opportunità che, ha ammonito, potranno essere colte solo rilanciando con determinazione il progetto di integrazione, completando il mercato unico e adottando politiche comuni per l’innovazione, la produttività, la crescita. Secondo stime della stessa Banca d’Italia, l'introduzione di un titolo pubblico europeo, una proposta che il governatore ha ribadito con forza, potrebbe ridurre di mezzo punto percentuale il costo del finanziamento per le imprese.



Ciò stimolerebbe investimenti aggiuntivi per ben 150 miliardi di euro l’anno, con un conseguente incremento del PIL europeo dell’1,5%. È chiaro come gli eurobond potrebbero più che compensare l'eventuale freno alla crescita causato da nuove politiche protezionistiche. La realizzazione di un vero mercato unico dei capitali in Europa è la chiave di volta. Solo così si potranno trattenere sul continente quegli investimenti che altrimenti continuerebbero a fluire prevalentemente verso gli Stati Uniti. Ogni anno, ha rimarcato Panetta, l’area dell’euro investe meno di quanto risparmia. Nel 2024 si sono registrati 3.200 miliardi di euro di investimenti a fronte di 3.700 miliardi di risparmio. Questo contrasta nettamente con gli Stati Uniti, dove gli investimenti ammontano a 5.900 miliardi contro 4.700 miliardi di risparmio. L'Europa, con una posizione patrimoniale netta verso l’estero positiva, pari al 10% del PIL, non esporta solo beni, ma una parte significativa del suo risparmio, gran parte del quale finisce proprio oltreoceano.



Non basta l'azione delle sole istituzioni. È indispensabile un maggiore impegno del sistema bancario negli investimenti per la transizione digitale. I benefici, ha osservato il governatore della Banca d’Italia, si riverberano direttamente sulla clientela. Attualmente, tre italiani su quattro utilizzano l'home banking, con risparmi significativi in termini di tempo e costi. Nel 2023, i conti correnti online sono risultati in media il 70 per cento più economici rispetto a quelli tradizionali. Occorre perseverare con decisione su questa strada innovativa. Anche il ministro Giorgetti ha esortato le banche a fare la loro parte fino in fondo, su due fronti cruciali. Da un lato, il sostegno alle imprese, dove si osservano con preoccupazione i segnali di contrazione del credito. Dall'altro, l’adeguamento dei tassi di remunerazione dei conti correnti, ambito in cui, ha rimproverato il ministro, il settore bancario ha finora giocato di remessa. In questa fase di grandi e rapide trasformazioni, ha insistito Giorgetti, l'Italia deve agire come una squadra unita: il governo, le autorità di vigilanza e gli intermediari finanziari devono lavorare in sinergia.



L'esecutivo, ha sottolineato Giorgetti, ha già svolto un ruolo attivo. Ha rivendicato con orgoglio il PIL cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre del 2025, la disoccupazione scesa al 6,5% e l’inflazione all’1,6%, oltre a uno spread ai minimi da quindici anni. Il Paese, ora, si trova ad affrontare sfide senza precedenti. Le nuove priorità si succedono rapidamente: si pensi ai dazi – sintomo di un mutamento epocale – alla guerra, al crollo demografico, ai rischi climatici e alla rivoluzione digitale. Difficilmente, in qualsiasi anno dal secondo Dopoguerra, ci si è trovati di fronte a un tale cumulo di problemi, ha sostenuto il ministro. La riflessione si sposta su come siano cambiate velocemente le priorità, passando dal dovere esclusivo della conversione energetica alla conversione verso l’industria delle armi. Sulla difesa, ha osservato Giorgetti, altre nazioni hanno investito cifre imponenti.



Anche in questo campo, ha invitato le banche italiane a fare di più, prendendo esempio dai partner europei. L’acquisto da parte di fondi esteri di segmenti importanti di questa filiera della difesa è già una realtà. Il ministro si è sentito in dovere di chiedere: cosa fa il sistema bancario italiano? Il sistema nel suo complesso deve affrontare questa sfida epocale. Queste domande non hanno lasciato indifferenti i banchieri. Con garbo, ma con determinazione, hanno respinto le critiche, in particolare quelle relative al credito alle imprese. Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan (già ministro dell’Economia nel governo Renzi), e Giuseppe Maino del Gruppo BCC ICCREA hanno risposto all’unisono: Siamo in linea con le richieste del ministro. A questo punto, sorge spontanea la domanda: a chi si riferiva allora il ministro dell’Economia con le sue sollecitazioni?