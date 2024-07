BankItalia: lenta crescita, turismo in boom, ma l'inflazione frena, manifatturiero in difficoltà

Il quadro economico italiano si presenta quindi con luci e ombre. Da un lato, il settore turistico si conferma come un pilastro fondamentale per la crescita economica del paese, dimostrando una notevole capacità di attrazione sia per i visitatori stranieri che per quelli nazionali. Questo boom turistico sta generando un significativo aumento della spesa nel settore, contribuendo positivamente al PIL.

D'altro canto, il settore manifatturiero continua a mostrare segnali di debolezza, riflettendo le difficoltà del contesto economico internazionale, in particolare dei principali partner commerciali europei. La fine di alcune misure di sostegno, come il Superbonus, potrebbe ulteriormente rallentare gli investimenti in settori chiave come l'edilizia.

Il mercato del lavoro mostra segnali incoraggianti, con un aumento dell'occupazione che contribuisce a sostenere i consumi delle famiglie. Questo, unito a un'inflazione più contenuta rispetto ad altri paesi europei, sta permettendo un graduale recupero del potere d'acquisto dei consumatori italiani.

Il settore bancario e finanziario rimane un punto di attenzione. La politica monetaria della BCE, pur orientata verso un allentamento, procede con cautela, mantenendo i tassi di interesse a livelli che continuano a pesare sulle imprese e sulle famiglie. Questo potrebbe rallentare la ripresa dei finanziamenti e degli investimenti, con potenziali ripercussioni negative sulla crescita economica complessiva.