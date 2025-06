Scossa ai mercati: esplosioni a Tehran fanno volare petrolio e difesa

Il prezzo del petrolio è schizzato verso l'alto, arrivando a guadagnare oltre l'11% nelle prime ore di negoziazione, una performance che lo proietta verso il maggiore rialzo giornaliero degli ultimi cinque anni. Questa impennata riflette la profonda preoccupazione per l'interruzione delle forniture in una regione cruciale per il mercato energetico mondiale. Contemporaneamente, gli asset considerati rifugio sicuro hanno registrato un forte interesse da parte degli investitori. L'oro e i Buoni del Tesoro USA hanno visto i loro prezzi salire bruscamente nelle contrattazioni asiatiche. Questo movimento di capitali verso la sicurezza indica una crescente avversione al rischio in un contesto di incertezza crescente. In netto contrasto, i mercati azionari hanno mostrato segni di debolezza. I future sugli indici azionari in Europa e negli Stati Uniti indicavano cali nell'ordine dell'1,5% all'apertura.

Anche se i future del FTSE della Gran Bretagna mostravano una perdita leggermente più contenuta, inferiore allo 0,5%, il segnale generale era di ritirata dagli asset più rischiosi. Questi sviluppi sottolineano una priorità chiara nelle economie globali in tempi di conflitto: il passaggio dal "burro" (beni di consumo) alle "armi" (spese militari). Con le tensioni che si manifestano non solo a Tehran con missili, ma anche, in un contesto diverso e locale, a Los Angeles con altri tipi di disordini, la domanda di sicurezza e difesa è destinata a crescere. Le principali aziende del settore difesa in Europa si preparano a una giornata potenzialmente molto attiva. Nomi come BAE Systems in Gran Bretagna, Dassault Aviation in Francia, e Saab AB in Svezia sono sotto stretta osservazione da parte degli operatori di mercato.

Resta da definire con certezza il ruolo degli Stati Uniti in questa escalation. Non è ancora chiaro quanto Washington sapesse dell'offensiva e quale sarà la sua reazione se l'Iran decidesse di contrattaccare. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che gli USA non sono stati coinvolti. Però, l'emittente di Stato israeliana ha riferito che Washington era stata informata prima degli attacchi. Queste versioni contrastanti aggiungono un ulteriore strato di complessità a un quadro già estremamente volatile. Si attendevano sviluppi diplomatici; l'inviato speciale del Presidente Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, era atteso per un incontro con il ministro degli esteri iraniano in Oman, un appuntamento che assume ora un significato ancora maggiore.



I mercati continuano a monitorare attentamente la situazione, consapevoli che ogni nuova informazione o mossa sul fronte geopolitico può avere ripercussioni immediate e significative sui prezzi degli asset e sulle prospettive economiche globali. L'incertezza regna sovrana, spingendo gli investitori a cercare sicurezza in attesa di capire l'evoluzione di una crisi che potrebbe ridisegnare gli equilibri economici e politici mondiali.