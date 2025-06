Produzione industriale in frenata ad aprile nella Zona Euro e nell'Unione Europea

Poco distante il dato per l'intera UE, dove la contrazione si è attestata all'1,8%. Queste cifre contrastano nettamente con la crescita registrata il mese precedente, quando la produzione industriale era avanzata del 2,4% nell'area dell'euro e dell'1,9% nell'Unione. Questo repentino cambiamento suggerisce una certa volatilità o fragilità nella ripresa economica.

Guardando alla prospettiva annuale, ovvero confrontando aprile 2025 con aprile 2024, il quadro appare meno negativo, ma ancora lontano da una robusta espansione. Nella Zona Euro, la produzione industriale è aumentata dello 0,8% su base annua. Un incremento simile si è osservato nell'UE, pari allo 0,6%. Questo indica che, nonostante il calo mensile, il livello di attività di aprile 2025 era comunque leggermente superiore a quello dello stesso mese dell'anno precedente.

Analizzando il dettaglio per grandi raggruppamenti industriali, la frenata di aprile rispetto a marzo ha interessato tutti i settori.

Nella Zona Euro:

- i beni intermedi sono diminuiti dello 0,7%;

- l'energia ha perso l'1,6%;

- i beni strumentali sono scesi dell'1,1%;

- i beni di consumo durevoli hanno registrato un calo minimo dello 0,2%;

- i beni di consumo non durevoli hanno visto la flessione più marcata, pari al 3,0%.

Nell'Unione Europea la situazione è simile:

- i beni intermedi sono calati dello 0,4%;

- l'energia è scesa dello 0,4%;

- i beni strumentali hanno segnato -0,7%;

- i beni di consumo durevoli sono diminuiti dello 0,3%;

- i beni di consumo non durevoli hanno segnato -2,0%.

Sul fronte annuale, il confronto tra aprile 2025 e aprile 2024 mostra un andamento misto a seconda dei settori.

Nella Zona Euro:

- i beni intermedi hanno segnato -1,0%;

- l'energia ha perso lo 0,1%;

- i beni strumentali sono scesi dello 0,6%;

- i beni di consumo durevoli sono rimasti stabili;

- i beni di consumo non durevoli hanno mostrato una crescita significativa del 6,1%.

Nell'Unione Europea:

- i beni intermedi hanno segnato -1,0%;

- l'energia è scesa dello 0,6%;

- i beni strumentali hanno guadagnato lo 0,2%;

- i beni di consumo durevoli hanno perso lo 0,3%;

- i beni di consumo non durevoli sono cresciuti del 4,1%.

Questo dettaglio mette in luce come la performance positiva annuale complessiva sia stata trainata soprattutto dai beni di consumo non durevoli, mentre altri settori chiave come i beni intermedi e quelli strumentali continuano a mostrare debolezza.

Esaminando i dati a livello dei singoli Stati membri per le variazioni mensili, alcuni paesi hanno registrato cali particolarmente accentuati, mentre altri hanno continuato a crescere.



Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Irlanda (-15,2%), Malta (-6,2%) e Lituania (-3,0%). Sul versante opposto, gli aumenti più consistenti si sono verificati in Danimarca (+3,5%), Lussemburgo (+3,2%) e in Croazia e Svezia (entrambe con +2,5%).

Per quanto riguarda le variazioni annuali tra i diversi paesi, il quadro è altrettanto eterogeneo. Gli incrementi annui più elevati sono stati registrati in Irlanda (+18,4%), Finlandia (+10,2%) e Croazia (+6,5%). Al contrario, le diminuzioni annuali maggiori hanno colpito la Danimarca (-11,6%), la Bulgaria (-10,5%) e la Slovenia (-4,6%).

Il dato di aprile 2025 sulla produzione industriale per la Zona Euro e l'Unione Europea lancia un segnale di cautela.



La forte contrazione mensile, dopo il rimbalzo di marzo, suggerisce che la strada verso una ripresa solida per il settore manifatturiero europeo è ancora costellata di ostacoli e incertezze. La performance annuale, sebbene positiva nel complesso, nasconde debolezze settoriali che meritano attenzione.