L'offerta su Banca Popolare di Sondrio: una valutazione che lascia perplessi

è una distinzione sottile ma cruciale.

Diversi elementi sollevano interrogativi. L'annuncio dell'offerta è arrivato prima che Banca Popolare di Sondrio potesse presentare il suo nuovo Piano Industriale 2025-2027. Questo significa che l'analisi fatta da BPER Banca per definire il prezzo non ha potuto considerare informazioni chiave sul futuro della banca.

Inoltre, l'analisi valutativa di BPER Banca si basa su stime di un numero ristretto di analisti. Queste previsioni, basate sul cosiddetto “consensus”, hanno storicamente sottostimato i risultati di BP Sondrio, che si sono sempre dimostrati superiori alle attese. Questo limita molto la validità informativa di tale approccio.

Anche il premio riconosciuto agli azionisti di BP Sondrio alla data dell'annuncio appare molto contenuto.

Si tratta di una circostanza piuttosto rara per operazioni di questo tipo. Inoltre, dal giorno dell'annuncio, il corrispettivo dell'offerta è rimasto costantemente al di sotto del prezzo di mercato di BP Sondrio.

Non sembra neanche valorizzata adeguatamente la potenziale creazione di valore dalle sinergie che BPER Banca stessa ha dichiarato di voler realizzare con l'aggregazione.

Considerando poi la significativa differenza nel rapporto di distribuzione dei dividendi (cash dividend pay-out ratio) tra le due banche, il corrispettivo rischia di diluire il dividendo per azione atteso per il 2025 per gli azionisti BP Sondrio, e anche i dividendi cumulati previsti per il triennio 2025-2027.

L'unione tra BPER Banca e BP Sondrio e il raggiungimento degli obiettivi strategici dichiarati nell'offerta non sono privi di incertezze e rischi.

L'integrazione di BP Sondrio in BPER Banca presenta elementi di rischio. Ciò è legato anche alle soglie di adesione all'offerta: il 50% più uno per la condizione soglia, e il 35% più uno per la condizione soglia minima del capitale sociale di BP Sondrio. Non è stato fornito da BPER Banca un piano industriale che mostri chiaramente l'assetto combinato. Manca anche un'informativa esauriente su come le sinergie attese si concretizzeranno.

C'è anche la preoccupazione che l'operazione possa avere un impatto negativo sul territorio di riferimento di BP Sondrio. Si teme una riduzione dell'occupazione e un orientamento della strategia della banca più verso un taglio dei costi che verso una crescita organica sostenibile.

è importante sottolineare che BP Sondrio possiede caratteristiche distintive e di grande valore.



La banca ha significative prospettive di crescita, capacità di creare valore e di remunerare i suoi azionisti anche operando in autonomia.

L'offerta di BPER Banca è composta interamente da azioni. Questo rende necessaria un'attenta valutazione delle caratteristiche e dei rischi legati all'offerente. L'adesione all'offerta da parte degli azionisti BP Sondrio è considerata un'operazione "realizzativa" ai fini fiscali. Genera quindi una potenziale plusvalenza (capital gain). Ciò accade nonostante l'offerta non preveda alcuna componente in denaro. Di conseguenza, gli azionisti BP Sondrio che decideranno di aderire dovranno disporre di propri mezzi finanziari per far fronte agli oneri fiscali.