L'escalation tra Israele e Iran scuote i mercati: prezzo del petrolio e tassi al centro della scena

I mercati internazionali hanno reagito prontamente a questa nuova fiammata. Il prezzo del petrolio, in particolare il barile di Brent, ha avuto un balzo improvviso. Ha superato i settantacinque dollari, raggiungendo i massimi da inizio aprile. Solo poche settimane fa si attestava stabilmente al di sotto dei sessantacinque dollari. La grande paura è il potenziale blocco dello Stretto di Hormuz. Ogni giorno, non meno di venti milioni di barili di greggio transitano da qui su petroliere. L'Iran ha già dimostrato in passato di poter ostacolare questo passaggio cruciale con assalti alle navi. Anche gli Stati Uniti (USA) si sono defilati dall'azione diretta, pur avendo riconosciuto di essere stati informati dell'imminente attacco. Proseguono, comunque, i negoziati per un accordo sul nucleare, un tentativo di prevenire l'uso militare da parte dell'Iran.

Il presidente Donald Trump ha ribadito la sua preferenza per una soluzione diplomatica, piuttosto che un confronto armato. Le conseguenze della crescente ostilità tra Israele e Iran si stanno già manifestando sulle borse globali. A Tokyo si prevede una chiusura in calo dell'uno per cento. I futures sull'indice Dow Jones Industrial Average indicano un'apertura a Wall Street con una flessione dell'uno punto trenta per cento. Nonostante non si tratti di un crollo catastrofico, la tensione percepita è alta. Questa situazione rischia di avere un impatto notevole nei prossimi mesi. La risalita delle quotazioni del Brent è forse il segnale più preoccupante per le principali economie mondiali. Potrebbe seriamente compromettere il lavoro svolto finora dalle banche centrali sui tassi di interesse.

Le politiche monetarie potrebbero dover essere riviste: si rischia una sospensione dei tagli attesi o, peggio ancora, una ripresa degli aumenti dei tassi. Un barile di petrolio più costoso tende inevitabilmente a riaccendere la miccia dell'inflazione. Abbiamo visto qualcosa di simile nel duemilaventidue con la guerra tra Russia e Ucraina, un conflitto che si accompagnò a un vertiginoso aumento dei prezzi del gas naturale in Europa. Esiste anche il grave rischio che il conflitto tra Israele e Iran si allarghi, coinvolgendo altre potenze regionali come l'Arabia Saudita. Uno scenario di escalation è il più temuto dagli operatori economici. L'incertezza che ne deriverebbe non aiuterebbe certo a rafforzare la fiducia di famiglie e imprese. Questa crisi sta diventando un banco di prova anche per valutare la percezione dei mercati nei confronti del dollaro, una valuta che nelle settimane precedenti aveva visto vendite.



Nelle ultime ore si sta apprezzando, segnale che viene ancora considerato un "safe asset", un bene rifugio. Lo stesso comportamento si osserva per i Treasury americani, i cui rendimenti mostrano una lieve diminuzione. I rendimenti dei bond europei sono anch'essi in calo, con una discesa più accentuata per quelli tedeschi. Ciò sta contribuendo ad allargare di qualche punto gli spread. Il decennale italiano offre al momento meno del tre punto quaranta per cento, il livello più basso dallo scorso dicembre. Il Bund tedesco, considerato il benchmark europeo, si sta dirigendo verso la soglia del due punto quaranta per cento. Questi movimenti riflettono gli acquisti sui mercati obbligazionari, trainati dal clima di "risk-off", con particolare vigore sul debito sovrano della Germania. Inevitabile, poi, il boom dell'oro.



La guerra tra Israele e Iran è l'ultimo fattore che spinge gli investitori verso il metallo giallo. La sua quotazione è schizzata sopra i 3410 dollari. Il record storico, vicino ai tremilacinquecento dollari, era stato toccato lo scorso aprile, nel caos generato dalle tensioni sui dazi commerciali.