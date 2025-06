Commercio estero: l'Italia frena ad aprile, ma i farmaci tengono su l'export

Guardando a un orizzonte più ampio, il trimestre che va da febbraio ad aprile duemilaventicinque mostra un trend positivo. L'export è cresciuto del 3,1% rispetto al trimestre precedente. Anche le importazioni hanno seguito un percorso simile, aumentando del 2,9%.

L'analisi su base annua, confrontando aprile duemilaventicinque con lo stesso mese del duemilaventiquattro, rivela dinamiche diverse. In termini monetari, l'export è aumentato di un modesto 0,4%. Ciononostante, in volume, le merci spedite oltre confine sono diminuite in modo più significativo, del 3,7%.

La leggera crescita in valore dell'export è stata trainata dai mercati UE, con un incremento del 2,1%. Però, i mercati extra UE hanno visto una contrazione dell'1,4%. Le importazioni hanno segnato una crescita tendenziale in valore ben più robusta, pari al 5,4%. Questo aumento è dovuto in larga parte all'area extra UE, che ha registrato un balzo dell'11,5%, a fronte di un più contenuto +0,8% dalla zona UE.

In volume, le importazioni sono comunque cresciute dell'1,4%.

Quali settori hanno spinto l'export italiano? Su base annua, i contributi positivi più rilevanti sono arrivati dagli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, in forte crescita del 30,1%. Significativi anche i contributi da metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+5,5%), e da prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,6%).

Alcuni comparti hanno invece frenato l'export. Le diminuzioni maggiori si sono registrate nelle vendite di:

- mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (-17,1%);

- coke e prodotti petroliferi raffinati (-31,1%);

- articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti non classificati altrove (n.C.A.) (-12,0%);

- autoveicoli (-9,3%).

Guardando ai paesi di destinazione, la Svizzera (+18,9%) e la Spagna (+14,3%) hanno rappresentato i mercati che hanno dato i contributi positivi maggiori all'export italiano su base annua.

Di contro, i paesi che hanno inciso maggiormente in negativo sono stati:

- Regno Unito (-18,8%);

- Turchia (-18,2%);

- Paesi Bassi (-8,7%).

Considerando il periodo cumulato da gennaio ad aprile duemilaventicinque, l'export totale ha registrato un incremento tendenziale del 2,5%.

Questo aumento nei primi quattro mesi dell'anno è stato supportato soprattutto dalle maggiori vendite di:

- articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+38,7%);

- mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+10,3%);

- metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+5,8%);

- prodotti alimentari, bevande e tabacco (+5,3%).

Apporti negativi sono invece giunti dalle minori esportazioni di:

- coke e prodotti petroliferi raffinati (-28,1%);

- autoveicoli (-11,6%).

Il saldo commerciale ad aprile duemilaventicinque si è attestato a 2.482 milioni di euro.



Nello stesso mese del duemilaventiquattro era significativamente più alto, pari a 4.829 milioni. Il deficit energetico ha continuato a pesare sulla bilancia commerciale, risultando superiore rispetto a un anno prima (-4.248 milioni contro -3.787 milioni). Nonostante ciò, l'avanzo nello scambio di prodotti non energetici rimane positivo, anche se si è ridotto passando da 8.617 milioni ad aprile duemilaventiquattro a 6.730 milioni ad aprile duemilaventicinque.

Infine, uno sguardo ai prezzi all'importazione. Ad aprile duemilaventicinque, questi sono diminuiti dell'1,2% su base mensile. La flessione è ancora più marcata su base annua, pari all'1,5%, un dato che segna un'inversione rispetto al +0,6% registrato a marzo. Queste dinamiche di calo diffuso sono dovute soprattutto agli ulteriori ribassi dei prezzi dei prodotti energetici.

Occorre considerare che le cifre congiunturali e tendenziali dell'export ad aprile sono state influenzate da alcune vendite eccezionali di grandi mezzi di navigazione marittima registrate sia a marzo duemilaventicinque che ad aprile duemilaventiquattro.



Escludendo l'impatto di queste operazioni, la flessione mensile dell'export sarebbe stata meno ampia (-0,6%) e la crescita annua più sostenuta (+1,7%).

Il settore farmaceutico si conferma un volano di crescita per entrambi i flussi commerciali. Le esportazioni farmaceutiche sono balzate del 30,1%, trovando mercati di destinazione principali negli Stati Uniti, in Svizzera, in Spagna e in Francia. Sul fronte import, il settore ha registrato un notevole +76,9%, con la Cina e gli Stati Uniti come principali mercati di origine.