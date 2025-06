Borse europee in rosso: l'ombra delle tensioni mediorientali pesa su Piazza Affari

I mercati azionari del Vecchio continente hanno vissuto una giornata conclusiva della settimana all'insegna della cautela, culminata in decisi ribassi. Una forte avversione al rischio si è diffusa tra gli investitori, alimentata dai timori per un'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Questa incertezza ha spinto molti a rifugiarsi in beni considerati più sicuri, come l'oro. Nel frattempo, si è assistito anche a una fiammata dei prezzi del petrolio.

La seduta si è chiusa con performance negative su tutti i principali listini europei.