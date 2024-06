Eurozona: ad aprile produzione industriale in calo dello 0,1%

Nell’aprile 2024, rispetto all’aprile 2023, la produzione industriale è diminuita del 3,0% nell’area dell’euro e del 2,0% nell’UE.

Confronto mensile per principali gruppi industriali e per Stato membro

Nell'area euro nell'aprile 2024, rispetto a marzo 2024, la produzione industriale ha visto:

-0,4% per i beni intermedi,

+0,4% per l’energia,

+0,7% per i beni strumentali,

+0,3% per i beni di consumo durevoli,

+3,4% per i beni di consumo non durevoli.

Nell'UE, la produzione industriale ha visto:

-0,2% per i beni intermedi,

+0,3% per l’energia,

+0,5% per i beni strumentali,

+1,0% per i beni di consumo durevoli,

+3,9% per i beni di consumo non durevoli.

Gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Danimarca (+10,4%), Grecia (+7,0%) e Polonia (+6,7%). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Lussemburgo (-6,7%), Lettonia (-4,9%) e Irlanda (-3,4%). L’Italia ha fatto registrare un -1,0%, la Germania un +0,3% e la Francia un +0,6%.

Confronto annuale per principali gruppi industriali e per Stato membro