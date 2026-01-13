La nuova frontiera della chatbot AI privacy: come il creatore di Signal sfida i giganti dell'AI



Significa che né gli operatori della piattaforma, né gli hacker, e nemmeno le autorità governative possono accedere ai contenuti sensibili.

Per le imprese che operano nell'attuale panorama digitale, la sicurezza dati B2B è una preoccupazione primaria. Pensiamo a quanto sia rischioso elaborare documenti proprietari o strategie aziendali confidenziali tramite strumenti AI standard. La maggior parte delle grandi piattaforme AI, infatti, non offre la cifratura end-to-end. Le aziende sono spesso soggette a vincoli legali che impongono la conservazione e talvolta anche la revisione umana delle conversazioni.

Questo approccio è in netta contraddizione con l'uso reale dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Questi strumenti spesso diventano depositari di dialoghi molto intimi e personali, o, nel contesto professionale, di dettagli estremamente riservati. Nonostante l'esigenza crescente di riservatezza, nessuno dei grandi protagonisti della corsa all'AI offre standard di sicurezza paragonabili a quelli di Confer. Non ci sono indicazioni che questo cambierà nel breve o medio termine.





L'architettura di Confer è progettata per essere totalmente intransigente sulla riservatezza. L'intero flusso di dati – dai prompt che l'utente inserisce, fino alle risposte generate, e anche le intere trascrizioni delle conversazioni – è trattato in modo sicuro. Tutta l'elaborazione avviene all'interno di un cosiddetto Trusted Execution Environment (TEE). Questo ambiente è uno spazio isolato e protetto all'interno del server stesso. Le chiavi di cifratura cruciali non lasciano mai i dispositivi degli utenti. I server, dal canto loro, ospitano esclusivamente dati cifrati e indecifrabili. Un punto fondamentale di differenziazione è la trasparenza. Confer è un assistente AI open source. L'intero stack tecnologico, che include i modelli linguistici sottostanti, è completamente aperto al pubblico. Questo permette una verifica crittografica da parte di terze parti indipendenti, rafforzando l'autorevolezza del sistema e garantendo una vera chatbot AI privacy per gli utenti professionali.

Uno degli elementi più innovativi di Confer è l'impiego delle passkey.



Questo sistema genera coppie di chiavi crittografiche che sono uniche per ogni servizio. La chiave privata resta rigorosamente protetta sul dispositivo dell'utente e permette sia l'accesso al servizio sia la cifratura dei contenuti. Questo meccanismo include il supporto alla forward secrecy, una funzionalità avanzata di sicurezza essenziale per la sicurezza dati B2B. Le conversazioni possono essere sincronizzate tra diversi dispositivi senza minimamente compromettere la riservatezza dell'utente. Chiunque voglia testare questa tecnologia può accedere al sito ufficiale: https://confer.To.