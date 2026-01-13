Il boom di Tokyo scuote i mercati: il record dello yen e l'ombra dell'intervento sul mercato valutario





In controtendenza rispetto alla performance azionaria, lo yen giapponese ha toccato minimi storici contro l'euro e il franco svizzero, oltre a scivolare su diverse altre valute importanti. Il forte shorting dello yen, ovvero la scommessa sul suo ulteriore ribasso, ha contribuito a salvare il dollaro USA, che è salito a quota 158,65 contro la valuta giapponese dopo un breve momento di incertezza all'inizio della settimana. L'attenzione di tutti si concentra ora sul potenziale di un intervento sul mercato valutario da parte delle autorità di Tokyo. I funzionari hanno intensificato le proteste verbali contro i movimenti unilaterali della valuta, sottolineando che il rischio di un'azione diretta si annida in prossimità della fascia tra 159,00 e 160,00 contro il dollaro. Questo scenario incoraggia soltanto gli speculatori a intensificare le loro strategie di trading sulle valute, specialmente per vendere lo yen contro altre monete percepite come più stabili o promettenti. Queste valute includono, per esempio, - il dollaro australiano (AUD);

- il peso messicano (MXN);

- il real brasiliano (BRL).





A Wall Street, la stagione degli utili entra nel vivo. Oggi è previsto il fischio d'inizio con i risultati di JPMorgan Chase e Bank of New York Mellon. Le aspettative del mercato sono molto alte. C'è il rischio che gli investitori rimangano delusi se le previsioni fornite dai dirigenti bancari non risulteranno sufficientemente ottimistiche per il futuro prossimo. A complicare il quadro finanziario domestico è arrivato l'annuncio improvviso di Donald Trump, che ha proposto di fissare un tetto massimo del 10% sui tassi di interesse delle carte di credito a partire dal 20 gennaio. Questa mossa ha colto tutti di sorpresa, generando immediate preoccupazioni. Non è nemmeno chiaro se l'ex presidente abbia il potere legale di imporre tale limite, ma questo non lo ha fermato finora nel lanciare la sua iniziativa. Le banche, ovviamente, hanno messo in guardia su come un passo del genere potrebbe risultare in milioni di famiglie americane e piccole imprese che perdono l'accesso al credito. Una contrazione così brusca nell'offerta di credito rappresenterebbe, di fatto, una stretta nella politica monetaria.



Questo è un fatto ironico, considerato che Trump sta spingendo con forza affinché la Federal Reserve (FED) abbassi i tassi in modo ancora più aggressivo. Questo evidenzia i crescenti rischi normativi per banche USA che operano nel settore del credito al consumo in un anno elettorale.

Il prossimo ostacolo significativo per il mercato USA è rappresentato dal rapporto sui prezzi al consumo (CPI). Gli analisti mettono in guardia sul rischio di risultati superiori alle attese, specialmente dopo il risultato di novembre. Quel dato era stato inusualmente basso, parzialmente a causa di una limitata raccolta di dati che lo aveva distorto al ribasso. Le previsioni mediane indicano che l'inflazione core dovrebbe salire al 2,7% annuo a dicembre. Però, sia JPMorgan sia Goldman Sachs vedono la cifra più vicina al 2,8%, presupponendo che le precedenti distorsioni statistiche si dissolvano. L'indice dei prezzi al consumo, in generale, potrebbe risultare attenuato fino ad aprile. È in quel momento che è previsto un ricalcolo dei costi abitativi che potrebbe, a sua volta, causare un improvviso e significativo balzo in avanti.



Il mercato ha da tempo abbandonato la speranza di un taglio dei tassi da parte della FED già a gennaio. Anche l'ipotesi di aprile è stimata sotto la soglia del 50%. Un dato CPI elevato, ciononostante, ridurrebbe drasticamente le probabilità di un allentamento monetario già a giugno.

A margine delle questioni macroeconomiche, la Corte Suprema degli Stati Uniti (SCOTUS) avrà oggi un'altra opportunità di pronunciarsi sui dazi di emergenza introdotti in passato da Trump. Apparentemente, i giudici raramente emettono sentenze così rilevanti all'inizio dell'anno. Aprile, o anche giugno, sembrano momenti più plausibili per una decisione. Inoltre, la settimana prossima, mercoledì, la SCOTUS ascolterà le argomentazioni orali sul tentativo di Trump di licenziare la governatrice della FED, Lisa Cook.