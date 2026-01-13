Federal reserve sotto accusa: cosa rischiano le grandi fusioni media?

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’inchiesta penale contro il presidente della Federal Reserve, Jay Powell, per una testimonianza al Congresso sulla riorganizzazione dei locali della banca centrale. La mossa, percepita come una pressione politica senza precedenti, ha spinto l’oro a nuovi massimi storici e ha indebolito il dollaro, segnali che gli investitori interpretano come un tentativo di protezione dalla volatilità.

Gli ex leader della Fed – Janet Yellen, Ben Bernanke e Alan Greenspan – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, paragonando l’intervento del DOJ a pratiche tipiche dei mercati emergenti con istituzioni deboli. Il loro avvertimento mette in luce la fragilità della indipendenza della Federal Reserve e suggerisce che il futuro successore, nominato a maggio, dovrà affrontare un contesto di crescente incertezza istituzionale.