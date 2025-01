Top Manager, chi sale e chi scende per Reputation Manager: Orcel ancora protagonista

Nonostante le resistenze dell'amministratore delegato Giuseppe Castagna (28°, +12 posizioni), Orcel mantiene saldamente la sua leadership. La sua posizione di primo piano nel mondo della finanza italiana è indiscutibile.

Al secondo posto, con una crescita di due posizioni, si piazza Pier Silvio Berlusconi (81.40). Il successo di MFE, con un aumento dell'utile del 38.7% nei primi nove mesi del 2024, e i piani di espansione internazionale hanno giocato un ruolo cruciale nella sua ascesa. La sua visione strategica e i risultati ottenuti lo confermano come uno dei leader più influenti nel settore dei media.

Carlo Messina (80,93), amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, si posiziona terzo. L'istituto di credito si è distinto come leader europeo, distribuendo 3 miliardi di dividendi e ottenendo una crescita record per gli azionisti.

La sua capacità di guidare la banca verso risultati eccellenti lo ha consacrato tra i migliori manager.

Segue al quarto posto Claudio Descalzi (80,78), amministratore delegato di Eni. Mentre, al quinto posto, Giorgio Armani (78.88) consolida la sua posizione come re indiscusso dello stile, in particolare dopo la Prima della Scala. Il suo impatto sulla moda e la sua influenza culturale sono notevoli.

Nelle posizioni successive troviamo Renato Mazzoncini (77.18), amministratore delegato di A2A al sesto posto. Al settimo, con una notevole scalata di cinque posizioni, c'è Luca de Meo (77.11), amministratore delegato di Renault. La sua strategia aziendale e le mosse successive agli eventi che hanno interessato Stellantis sono state sotto i riflettori.

Stabile all'ottavo posto Brunello Cucinelli (77.10). Urbano Cairo (77.07) cede due posizioni e si colloca nono, mentre Alessandro Benetton (75.10) mantiene la decima posizione.

Matteo del Fante (74.94) scende di due posizioni all'undicesimo posto. A seguire, in crescita, troviamo Luigi Ferraris (72.40) e Stefano Venier di Snam (70.15), che sale di due posizioni. Cristina Scocchia (69.42) rimane al quattordicesimo posto, seguita da Renzo Rosso (69.24), che guadagna una posizione. Da notare il balzo di sei posizioni di Stefano Donnarumma (68.50), che si piazza sedicesimo grazie alla presentazione di un piano da 100 miliardi. Le posizioni di Pietro Labriola (65.21) e Luca Dal Fabbro (65.



14) rimangono invariate. Marina Berlusconi (64.89), dopo una crescita nei mesi precedenti, si ferma al diciannovesimo posto, un andamento altalenante per la manager. Chiude la Top 20 Pierroberto Folgiero (64.47).

Tra i manager in crescita si segnalano: Flavio Cattaneo (29°,+12), Pietro Salini (31°,+8), Maximo Ibarra (35°,+10), Aldo Isi (40°,+9), Gianpiero Strisciuglio (48°,+5), Stefano Domenicali (50°,+5), Giovanni Ferrero (52°,+12), Paolo Arrigoni (56°,+5) e Luigi Cantamessa (57°,+6).

In conclusione, la classifica di fine 2024 riflette un panorama aziendale italiano in continua evoluzione, con manager che si distinguono per le loro performance e strategie, e con un ruolo centrale per i protagonisti della finanza e dell'industria.